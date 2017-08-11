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МИД подтвердил задержание украинских моряков в Испании

11.08.2017 13:48
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МИД подтвердил задержание украинских моряков в Испании

Задержанных в Испании моряков обеспечили адвокатом и переводчиком Министерство иностранных дел Украины подтверждает задержание украинских моряков судна Lady Boss в Испании, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает "Радио Свобода". По словам Кирилича, консул поддерживает постоянный контакт с адвокатом и испанскими правоохранителями по делу украинских моряков. "Задержанных обеспечили адвокатом, а также русскоязычным переводчиком...

Задержанные находятся в удовлетворительном состоянии, жалоб на условия содержания и санитарно-гигиенические условия нет, у них есть возможность общаться с родными в Украине. По предварительной информации, дело будет передано в суд первой инстанции Мадрида", - добавил дипломат. Напомним, ранее сообщалось, что власти Испании задержали сухогруз с украинцами на борту. В состав экипажа Lady Boss входят 11 украинцев.

Задержание прошло в международных водах неподалеку от испанского порта Альмерия. В ходе обысков на сухогрузе обнаружили 600 мешков гашиша весом около 18 тонн.

Источник: rbc.ua



Теги: Донбасс, Испания, МИД, сухогруз
 
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