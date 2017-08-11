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НА ВОЛЫНИ ЗАДЕРЖАЛИ АВТОМОБИЛЬ С ЧЕЛОВЕКОМ В БАГАЖНИКЕ

11.08.2017 14:03
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НА ВОЛЫНИ ЗАДЕРЖАЛИ АВТОМОБИЛЬ С ЧЕЛОВЕКОМ В БАГАЖНИКЕ

В Луцке задержали авто, в багажнике которого находился молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции города, информирует "Багнет".

В ночь на 10 августа, около 23 часов, экипаж получил вызов, что по городу движется Honda Accord, водитель, которой может находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Транспортное средство обнаружили на выезде из Луцка, в направлении Ривне, однако водитель не выполнил требование об остановке и проехал еще несколько километров.

На выезде из с. Струмивка его все же остановили.

20-летнему водителю предложили открыть багажник автомобиля, однако тот отказался, что вызвало подозрение.
Также при проверке в салоне автомобиля обнаружили несколько пакетиков с камнями желтого цвета одинакового размера, похожими на янтарь.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

В багажнике автомобиля находился молодой 18-летний мужчина.

Источник: bagnet.org



Теги: Донбасс, Луцк, криминал, автомобиль
 
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