НАЦБАНК: ГОНТАРЕВА НЕ СОБИРАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К РАБОТЕ В НБУ

11.08.2017 13:25

Пресс-служба Нацбанка заявила, что глава ведомства Валерия Гонтарева с 8 августа по 26 сентября в отпуске за свой счет и за счет отгулов.Комментируя информацию о трехмесячном отпуске Гонтаревой в НБУ сообщили, что с 11 мая по 7 августа включительно Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске, используя остатки ежегодных отпусков, которые накопились с 2014 года. В период с 8 августа по 26 сентября Гонтарева продолжает находиться в отпуске.

Этот период включает 15 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы (что предусмотрено ст. 26 закона Украины "Об отпусках"), а также 20 дней отдыха, накопленных за время пребывания на должности главы НБУ, за работу в выходной день во время командировки.

"Глава НБУ Валерия Гонтарева не планирует возвращаться к работе в НБУ", - сообщил Нацбанк.

Как сообщал NewsOne, с 11 мая Гонтарева ушла в отпуск, в котором она планирует находиться до увольнения ее Верховной Радой, а вместо нее обязанности главы НБУ выполняет Яков Смолий.

Президент Петр Порошенко официально не подписал отставку Гонтаревой. Также пока еще не подана кандидатура ее преемника в Верховную Раду.