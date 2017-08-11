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СААКАШВИЛИ ПОХВАСТАЛСЯ, ЧТО ПРИЕХАЛ НА ОТДЫХ В ВЕНГРИЮ
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили прибыл из Литвы в Венгрию.
Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.
"Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его супруге, украинской принцессе Анастасии", - написал Саакашвили
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили 8 августа сообщил, что в данный момент находится в Литве.
Ранее в СМИ появилась информация, что Саакашвили уже выехал из Польши. Как отметили в Госпогранслужбе Украины, при попытке пересечения украинской границы у бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА будет изъят паспорт гражданина Украины, а сам он не будет пропущен на украинскую территорию.
Накануне Михеил Саакашвили сообщил, что беспрепятственно смог въехать в Польшу по украинскому паспорту.
Главная прокуратура Грузии на днях обратилась к официальным властям Польши в связи с визитом экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в эту страну. Польша уже получила запрос Грузии о местонахождения Саакашвили. Польская прокуратура обратилась по указанному вопросу в полицию и пограничную службу Польши.
1 августа экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили сообщил, что не планирует прибегать к защите США и намерен вернуться в Украину.
27 июля в Администрации Президента сообщили, что прекращение гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили вызвано поданной им недостоверной информацией.
26 июля в Государственной миграционной службы Украины заявили, что Президентом Украины был издан указ о прекращении гражданства Украины.
Источник: bykvu.com
Теги: Донбасс, Венгрия, отдых, Саакашвили
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