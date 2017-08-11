Суд повторно відклав розгляд апеляції глави Мінфіну щодо його позапланової податкової перевірки

11.08.2017 10:36

Апеляційний суд Києва переніс на 16 серпня розгляд апеляційної скарги міністра фінансів України Олександра Данилюка про призначення йому позапланової податкової перевірки за 1998-2016 рр.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з суду в четвер, рішення прийнято в зв'язку з не надходженням матеріалів справи з Печерського райсуду Києва.

"Сьогодні розгляд моєї скарги в Апеляційному суді Києва щодо неправомірного рішення Печерського суду на підставі неправомірного поводження прокурора в черговий раз перенесли. Тепер на 16 серпня. Ніяк не можуть довезти матеріали справи з Печерського суду (мабуть літні затори на дорогах або відправили пташиною поштою). Виглядає як скоординована робота - намагаються не дозволити мені захистити свої права", - написав О.Данилюк на своїй сторінці в Фейсбук в четвер.

Раніше суд уже переносив розгляд зазначеної справи з цієї ж причини 7 серпня.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 липня ухвалив ухвалу про призначення Державної фіскальною службою (ДФС) позапланової документальної перевірки О.Данилюка на предмет дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998-го по 2016 рр. Документ був прийнятий за клопотанням прокурора департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури в зв'язку з депутатським зверненням. Згідно з текстом визначення в реєстрі судових рішень, цей департамент здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 4 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків).

Раніше народний депутат з коаліційної фракції партії "Народний фронт" Тетяна Чорновіл повідомила про подачу депутатського звернення генпрокурору Юрію Луценку з проханням розслідувати наявні, на її думку, істотні розбіжності між доходами і витратами О.Данилюка в 2010-2014 рр., коли він очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ при адміністрації президента.

Як стверджує депутат, згідно з наявною податковою інформацією про доходи, глава Мінфіну отримав в ці роки з законних джерел 556,16 тис. грн, однак придбав у власність житловий будинок площею 290 кв. м і, за попереднім договором купівлі-продажу вартістю 2,054 млн грн, автомобіль БМВ Х5 2008 року в. У 2014 році А. Данилюк розмістив на рахунках Укрсоцбанку 519,67 тис. грн.

У свою чергу, глава Мінфіну категорично відкинув звинувачення в несплаті податків, пояснивши розбіжності між його доходами і витратами в 2010-2014 рр. своєю роботою в приватному бізнесі в попередні роки. Він оскаржив ухвалу суду, вважаючи незаконними дії прокуратури і судді, але одночасно попросив ДФС максимально швидко провести його податкову перевірку, щоб не створювати загрозу випуску єврооблігацій, переговорам з МВФ і бюджетному процесу.

Источник: ua.interfax.com.ua