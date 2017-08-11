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Суд повторно відклав розгляд апеляції глави Мінфіну щодо його позапланової податкової перевірки

11.08.2017 10:36
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Суд повторно відклав розгляд апеляції глави Мінфіну щодо його позапланової податкової перевірки

Апеляційний суд Києва переніс на 16 серпня розгляд апеляційної скарги міністра фінансів України Олександра Данилюка про призначення йому позапланової податкової перевірки за 1998-2016 рр.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з суду в четвер, рішення прийнято в зв'язку з не надходженням матеріалів справи з Печерського райсуду Києва.

"Сьогодні розгляд моєї скарги в Апеляційному суді Києва щодо неправомірного рішення Печерського суду на підставі неправомірного поводження прокурора в черговий раз перенесли. Тепер на 16 серпня. Ніяк не можуть довезти матеріали справи з Печерського суду (мабуть літні затори на дорогах або відправили пташиною поштою). Виглядає як скоординована робота - намагаються не дозволити мені захистити свої права", - написав О.Данилюк на своїй сторінці в Фейсбук в четвер.

Раніше суд уже переносив розгляд зазначеної справи з цієї ж причини 7 серпня.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 липня ухвалив ухвалу про призначення Державної фіскальною службою (ДФС) позапланової документальної перевірки О.Данилюка на предмет дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998-го по 2016 рр. Документ був прийнятий за клопотанням прокурора департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури в зв'язку з депутатським зверненням. Згідно з текстом визначення в реєстрі судових рішень, цей департамент здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 4 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу (умисне ухилення від сплати податків).

Раніше народний депутат з коаліційної фракції партії "Народний фронт" Тетяна Чорновіл повідомила про подачу депутатського звернення генпрокурору Юрію Луценку з проханням розслідувати наявні, на її думку, істотні розбіжності між доходами і витратами О.Данилюка в 2010-2014 рр., коли він очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ при адміністрації президента.

Як стверджує депутат, згідно з наявною податковою інформацією про доходи, глава Мінфіну отримав в ці роки з законних джерел 556,16 тис. грн, однак придбав у власність житловий будинок площею 290 кв. м і, за попереднім договором купівлі-продажу вартістю 2,054 млн грн, автомобіль БМВ Х5 2008 року в. У 2014 році А. Данилюк розмістив на рахунках Укрсоцбанку 519,67 тис. грн.

У свою чергу, глава Мінфіну категорично відкинув звинувачення в несплаті податків, пояснивши розбіжності між його доходами і витратами в 2010-2014 рр. своєю роботою в приватному бізнесі в попередні роки. Він оскаржив ухвалу суду, вважаючи незаконними дії прокуратури і судді, але одночасно попросив ДФС максимально швидко провести його податкову перевірку, щоб не створювати загрозу випуску єврооблігацій, переговорам з МВФ і бюджетному процесу.

Источник: ua.interfax.com.ua



Теги: Донбасс, суд, апелляция, МВФ
 
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