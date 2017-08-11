У Туреччині видали ордери на арешт 35-ти журналістів

11.08.2017 07:24

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Сьогодні турецька влада видала ордери на арешт 35-ти журналістів і співробітників ЗМІ за підозрою в зв'язках з мусульманським проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого звинувачують в організації минулорічної спроби держперевороту, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Повідомляється, що підозрювані імовірно користувалися додатком для обміну повідомленнями, яке популярне у прихильників, які мешкають в США духовного лідера Ф.Гюлена. Журналістів підозрюють в "членстві в терористичній організації".

В рамках чергового рейду на журналістів в Стамбулі, були затримані дев'ять осіб, в тому числі Бурак Екічі, редактор турецької опозиційної газети Birgun.

За повідомленням турецької асоціації журналістів, після невдалої спроби повалити президента Реджепа Ердогана в липні 2016 року закрили близько 150 ЗМІ, а близько 160 журналістів були відправлені до в'язниці.

Також за спробу перевороту до тюрми потрапили в цілому 50 тис. осіб, а понад 100 тис. держслужбовців втратили роботу.

Як повідомляв УНН, сімнадцять співробітників опозиційної газети Cumhuriyet в Туреччині постануть перед судом за звинуваченням у допомозі терористичної організації.

Источник: unn.com.ua