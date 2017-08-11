Украина экспортировала 4 миллиона тонн зерновы

11.08.2017 15:28

С начала 2017-2018 маркетингового года Украина экспортировала 3,947 млн тонн зерновых культур. Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпотребслужбы. В числе экспортировано почти 1,6 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной 0,739 млн тонн и фуражной 0,844 млн тонн), ячменя – 1,374 млн тонн, кукурузы – 0,949 млн тонн.

Читайте также: Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерновых в Украине до 65 миллионов тонн. За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано более 4,167 млн зерновых, в частности почти 1,955 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной 0,947 млн тонн и фуражной пшеницы более 1 млн тонн), ячменя свыше 1,74 млн тонн, кукурузы – 0,378 млн. тонн).

По состоянию на 10 августа в рамках текущего маркетингового года было экспортировано почти 0,412 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 0,346 млн тонн, сои – более 0,066 млн. тонн.

По состоянию на аналогичную дату 2016 года экспорт масличных составил 0,283 млн тонн (в том числе рапс – 0,142 млн тонн, соя – более 0,141 млн тонн).

За 2016-2017 маркетинговый год было экспортировано подсолнечника 0,164 млн тонн по состоянию на 10 августа 2017 года. За аналогичный период 2016 года эта цифра составляла 0,054 млн тонн.

Источник: biz.censor.net.ua