Устенко: Чтобы выполнить бюджет, курс гривны придется снизить

11.08.2017 20:21

Из-за повышения курса гривны бюджет Украины недополучит средства, компенсировать которые правительству придется, повысив уровень инфляции.

Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Укрепление курса гривны – это как раз большая проблема. В бюджете на этот год закреплен курс 27,2 грн за доллар. И к этому курсу привязаны все поступления в бюджет. Мы очень зависим от экспорта. 50% нашего ВВП мы формируем за счет экспорта. А с укреплением курса гривны у нас будут недополучения средств в бюджет. Их нужно будет как-то компенсировать. Как правило, если такое происходит, правительство компенсирует недополучения бюджета за счет инфляции. Это позволит им собрать дополнительные средства в бюджет. А инфляция у нас уже превысила прогнозы. К тому же, повышение ее уровня означает снижение реальных доходов населения», – отметил Устенко.

Он акцентировал внимание на том, что в 2018–2019 годах Украине предстоит погасить свои внешние долги.

«То, что мы видим с курсом гривны, – это проблема НБУ. Он должен был активнее пытаться формировать золотовалютные резервы. Дело в том, что в 2018–2019 годах у нас предвидятся огромные выплаты по внешним долгам. Ситуация достаточно опасная. Я вполне допускаю, что с бюджетом могут возникнуть более серьезные проблемы, чем сейчас. И в этом случае курс придется изменить настолько, чтобы выполнить его показатели, заложенные в бюджете. Среднегодовой курс 27,2 грн за доллар. И если вы его держите заниженным, то очевидно, что потом вам придется поднять его гораздо выше, чем он заложен в бюджете. Чтобы выполнить бюджет, курс национальной валюты придется снизить до 28,5 грн за доллар. Как минимум на конец года. Иначе сохранить среднегодовой курс не получится», – подчеркнул экономист.

По его мнению, НБУ не нужно было снижать официальный курс гривны.

«Нацбанку стоило бы удерживать курс на уровне 27–27,5 гривен за доллар и наращивать резервы, покупая валюту. Кому нужно укрепление курса на пару месяцев? С таким же успехом можно было на неделю снизить курс до 12 грн за доллар. Только зачем? То есть тут можно говорить о серьезном просчете НБУ», – резюмировал Устенко.

Источник: hvylya.net