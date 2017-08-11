В австралійському парламенті створили групу дружби з Україною

11.08.2017 11:46

У Федеральному парламенті Австралії 45-го скликання створено групу дружби Австралія-Україна.

«Союз Українських Організацій Австралії вітає створення нової парламентської групи Австралія-Україна при Федеральному парламенті Австралії і сподівається на співпрацю з об'єднанням та його лідерами», - прокоментував створення групи голова СУОА Стефан Романів.

До складу групи увійшли 30 парламентаріїв на чолі з представником правлячої Ліберальної партії Крісом Крюзером. Заступником стала сенатор від опозиції Катрина Білик. Серед інших впливових членів групи - спікер Палати представників Федерального парламенту Австралії Тоні Сміт, президент Сенату Стефан Перрі, тіньовий міністр закордонних справ Пенні Вонг та інші.

Очікується, що офіційний урочистий захід із започаткування діяльності групи за участю Посольства України в Австралії та СУОА відбудеться в австралійському парламенті вже найближчим часом. Під час заходу планується проведення брифінгу для членів групи з актуальних питань двосторонніх відносин, ситуації в Україні та обговорення пропозицій щодо поточної роботи.

«Австралійсько-українська група починає працювати у дуже потрібний час. Її формування, безумовно, є поштовхом для двосторонніх відносин між Україною та Австралією, а також для зміцнення співпраці між ними. Формування групи розглядається як символ підтримки Австралією України у процесі проведення реформ та боротьби проти російської агресії», - заявив Стефан Романів, висловивши сподівання, що об’єднання стане важливим кроком для розвитку міжпарламентського діалогу.

У зв’язку із створенням групи СУОА закликало австралійських українців звертатися до депутатів федерального парламенту від своїх округів, інформувати їх про створення австралійсько-української парламентської групи та заохочувати вступати до об'єднання.

Источник: day.kyiv.ua