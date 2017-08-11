В КИЕВЕ АРЕСТОВАЛИ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ ПЬЯНЫМ УГРОЖАЛ ВЗОРВАТЬ В БОЛЬНИЦЕ ГРАНАТЫ

11.08.2017 10:16

Печерский райсуд Киева избрал для 50-летнего мужчины, который угрожал взорвать гранаты в помещении клинической больницы, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-центр столичной прокуратуры, пишет 112.

Происшествие произошло 8 августа 2017 года. Находясь в отделении терапии медицинского учреждения, в котором проходит лечение его жена, мужчина достал три предмета внешне похожие на гранату и начал угрожать взорвать их в помещении больницы.

Только после многочисленных уговоров медицинского персонала, мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, согласился покинуть помещение медицинского учреждения. После чего, выпустив одну гранату из рук, злоумышленник скрылся с места совершения преступления.

Во время осмотра квартиры, где проживал мужчина, правоохранители обнаружили и изъяли два предмета, похожих на боевые гранаты Ф1 с запасами в боевом состоянии. В настоящее время изъятые предметы направлены для проведения экспертиз.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается.

Исочник: bagnet.org