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ВСУ отреагировали на планы Путина по размещению ПВО у границ Украины

11.08.2017 16:28
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ВСУ отреагировали на планы Путина по размещению ПВО у границ Украины

Украина отслеживает инициативу президента РФ Владимира Путина относительно использования систем противовоздушной обороны на границах Беларуси с ЕС и Украиной.

Об этом заявил заместитель начальника управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович, передает УНИАН.

Так, ссылаясь на слова начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, он заявил о том, что военные отслеживают эту ситуацию и намерены принимать соответствующие меры.

Источник: obozrevatel.com



Теги: Донбасс, Путин, граница, ПВО
 
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