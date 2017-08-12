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Алкогольное опьянение станет причиной продления отпуска

12.08.2017 13:35
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Алкогольное опьянение станет причиной продления отпуска

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой период или продлен в случае подтверждения временной нетрудоспособности работника.

В случае заболевания или травмы, алкогольного, токсического опьянения либо действия наркотических веществ выдается листок нетрудоспособности с обязательным указанием ее причины. Требования к заполнению листка установлены Инструкцией о порядке заполнения листка нетрудоспособности.

Тем самым, выданный работнику надлежащим образом оформленный листок нетрудоспособности послужит основанием для продления или переноса ежегодного отпуска независимо от причин нетрудоспособности.

Соответственно, если работник оформил больничный не правильно, его ежегодный отпуск не продлят как и в случае отсутствия на листке нетрудоспособности необходимых печатей, подписей и других реквизитов.

Такие разъяснения изложены в письме Минсоцполитики от 17 июля 2017 года № 1922/0/101-17/284.



Теги: Донбасс, алкогольное опьянение, отпуск
 
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