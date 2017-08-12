Археологи виявили унікальні золоті прикраси скіфської доби

12.08.2017 15:50

Усім знайденим речам під час розкопок Більського городища - 2600 років, їх датують шостим з половиною століттям до нашої ери. Це не перша така знахідка золота скіфів. Воно і не дивно, адже саме золото скіфи шанували найбільше.

- Золото свого часу було своєрідним кодом, який визначав, до якого соціального прошарку належить людина, - розповідає Юрій Болтрик, скіфолог, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України. - Скіфи, кочові племена VII - III столітть до нашої ери, золотом прикрашали одяг царя та наближених осіб, піхви мечів, кінську збрую. Достеменно не відомо, як добували золото у ті часи. Є припущення, що брали його в Північному Причорномор’ї або ж могли намивати на дні Азовського моря.

- І які золоті прикраси носили скіфи?

- Нашийні прикраси мали вигляд гривен і плетених ланцюгів, а найбагатшим і найскладнішим нагрудним варіантом вважалась пектораль. Каблучки на пальці бували із зображенням або ажурні. На вухах носили сережки, зазвичай у формі калачів: жінки - по дві, чоловіки - одну. Прикрашали золотом і пілоси - конусоподібні шапки, що призначались як для чоловіків, так і для жінок. Щодо шпильок до волосся, то вони найчастіше були срібними.

- А якому вбранню віддавали перевагу багаті скіфи?

- Одяг вельмож був щедро розшитий, мав складні орнаменти, багато компонентів. Його розшивали петельками діаметром 2 - 6 міліметрів і золотими пластинками з орнаментом. Їх могло бути близько 4000 штук! Розшитими були плечова частина руки, лампасні смужки на штанях. І навіть взуття прикрашали пластинками з орнаментом.

- Яким саме?

- На пластинках були зображення тварин, рослин і звичайний геометричний орнамент. Часто можна зустріти узір із п'яти кіл, які утворювали квітку. Щодо тварин, це були котячі, сфінкси, грифони - крилаті леви з головою орла, різні варіації оленів, лосів і риби. Часто також був закодований цикл життя: хижак шматує оленя - відбувається народження через убивство. Узагалі скіфський звіриний стиль - це спроба показати найкращі риси тварин: швидкість оленя, гострий зір орла та інші.

- Найбільше пам'яток скіфської доби знаходять у курганах. А що ще скіфи клали у могилу, крім прикрас, одягу та зброї?

- Посуд: амфори, чаші, вази. Воїнам клали окуття меча. Теоретично мали бути золоті скриньки, за аналогією могили батька Александра Македонського. У нього знайшли близько 17 кілограмів золотих виробів.

- Як оцінюють скіфські скарби?

- Найдешевші на чорному ринку звичайні наконечники - по 20 -- 30 гривень за штуку. Якщо кращі, то можуть коштувати і до 100 гривень. Щоб оцінити річ, потрібно її виставити на аукціон. Там ціну визначають так: вагу прикраси прирівнюють до вартості металу, плюс фунт стерлінгів за кожен "прожитий" певною річчю рік.

- Де зберігають скіфське золото, знайдене в різні часи?

- До анексії Криму, у січні 2014 року, Київський музей та чотири музеї Криму: Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник, Центральний музей Тавриди та "Херсонес Таврійський" -- надали експонати музею Алларда Пірсона в Амстердамі для виставки "Крим: золото і секрети Чорного моря". Після окупації і тривалої судової тяганини 14 грудня суд в Амстердамі на основі конвенції ЮНЕСКО вирішив, що зберігатиметься золото в Національному історичному музеї України. Проте нинішня кримська "влада" оскаржує це рішення, а тому тяганина триває.

Источник: expres.ua