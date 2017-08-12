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ГЛАВА "УКРАВТОДОРУ" НАЗВАВ СВОЮ ЗАРПЛАТУ, КОМЕНТУЮЧИ НАДБАВКУ У 900%
Глава "Укравтодору" Славомир Новак заявив, що його середня заробітна плата складає 100 тисяч гривень. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він написав: "У цьому році Кабінет Міністрів визначив мені посадовий оклад 13 тис. грн, а також передбачив надбавку. Разом у середньому моя заробітна плата становить 100 тис. грн після відрахування податків. Які, до речі, сплачую в Україні", – йдеться у його повідомленні. Новак також зауважив, що усім співробітникам "Укравтодору" ще в січні підвищили заробітну плату.
Раніше повідомлялося, що голові "Укравтодору" Новаку підняли зарплату на 900%. У Мінінфраструктури пояснили, чому так зросла зарплата Новака: це надбавка за інтенсивність праці до 300% посадового окладу; надбавка за виконання особливо важливої роботи – ще 300% посадового окладу і премія – ще плюс 300% окладу. Водночас міністр інфраструктури Омелян назвав 900% надбавки до зарплати Новака запобіжником корупції.
Источник: www.5.ua
Теги: Донбасс, Кабинет министров, зарплата, надбавка
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