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Количество постов на государственной границе будет увеличено

12.08.2017 17:11
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Количество постов на государственной границе будет увеличено

Государственная пограничная служба намерена увеличить количество постов на государственной границе. Об этом в эфире "5 канала" рассказал глава ведомства Петр Цигикал.

"Мы планируем усиливать наши подразделения между отделами пограничной службы, которые находятся непосредственно на линии границы, дополнительно создавать соответствующие посты пограничные, по европейскому варианту. Это где-то на расстоянии 15-20 километров должно быть между непосредственно пограничными подразделениями", - сказал он.

Цигикал отметил, что на сегодняшний день расстояние между пограничными постами составляет от 30 до 100 и более километров, что усложняет работу по охране границы.

На сегодняшний день основное внимание Госпогранслужбы направлено на участки общей границы с Россией, Беларусью и приднестровский участок государственной границы.

Источник: focus.ua



Теги: Донбасс, граница, пограничники, пост
 
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