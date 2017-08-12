Командировочные на сотни тысяч долларов: сколько мы платим за чиновников?

12.08.2017 21:10

500 долларов командировочных – это много или мало для руководителя государственного предприятия? А если в году у него сто командировочных дней и они оплачиваются из карманов налогоплательщиков?

Речь идет о руководителе государственного предприятия «Антонов». За год он пробыл за границей сто дней, и получил за этот период от государственного предприятия 50 тысяч долларов в виде командировочных.

Александр Коцюба возглавляет авиазавод «Антонов» с июня 2016 года. До этого он был вице-президентом этого предприятия, на котором начал работать с 2015 года. Коцюба пришел на государственное предприятие из частного промышленного сектора.

Среди своих доходов Коцюба задекларировал 1 млн 408 тыс. гривен, полученных за 2016 год во время командировок за рубеж, в виде так называемых суточных, при этом перелет и проживание оплачивались отдельно и в «суточные» не входили. Эта сумма в декларации даже выше его заработной платы.

Журналисты отправили Коцюбе запрос о том, почему командировочные составляют такие большие суммы. В ответе Александр отметил, что кроме утвержденных Кабмином норм «суточных» в 50-70 евро, он получал надбавки на командировочные за счет чистой прибыли предприятия, что предусмотрено коллективным договором. Так и сформировалась значительная сумма.

В общественной организации «Центр противодействия коррупции» отметили, что эта схема надбавок к основной сумме «суточных» не противоречит законодательству. Проблемы у руководителя предприятия могут возникнуть лишь в том случае, если он не сможет объяснить коллективу, почему его суточные составили именно такую сумму. Иначе у предприятия могут возникнуть вопросы к руководителю по поводу нерационального использования средств предприятия, и тогда можно обратиться в суд и претендовать на возмещение затрат.

500 долларов в день для государственного предприятия - это очень крупная сумма. Даже на частных предприятиях на «суточные» выделяется значительно меньше денег. К примеру, ПАТ «АрселорМиттал Кривой Рог», которое входит в состав самого большого металлургического холдинга мира, выделяет на командировочные не более 100 долларов в день. По словам заместителя генерального директора фирмы Владимира Ткаченко, это не вознаграждение за работу, а покрытие расходов, таких как еда и транспорт.

Александр Коцюба не захотел рассказывать в деталях, зачем ему понадобилась такая крупная сумма на командировочные и на что именно он их тратит, находясь за рубежем, при уже оплаченном проживании. По его словам, 500 долларов в день он тратит для выполнения функций и полномочий, возложенных на руководителя предприятия, таких как организация мероприятий, переговорного процесса и т.д.

Госпредприятия – это огромный сектор, который должен приносить деньги собственнику, которым являются украинские граждане в лице государства. Собственник должен иметь возможность контролировать и получать исчерпывающие ответы о работе таких структур. История с необоснованными суммами «суточных» президента ГП «Антонов» и его отказ объяснить логику начисления демонстрирует, что общество не научило своих нанятых менеджеров отчитываться.

Источник: facenews.ua