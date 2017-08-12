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Министр соцполитики заявил, что украинцы много едят
Украинцы тратят на еду половину заработка не потому, что мало зарабатывают, а потому, что много едят.
Так в эфире одного из украинских телеканалов министр соцполитики Андрей Рева прокомментировал статистику, согласно которой украинцы стали тратить на еду больше, но меньше покупать продуктов из-за того, потому что на ряд продуктов питания выросли.
Он пояснил, что немцы тратят на еду всего 14%, в то время как украинцам нужно ежемесячно откладывать 50% прибыли для покупки продуктов. По его словам, это не экономическая, а культурная проблема.
"Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", – сказал министр.
Источник: 24tv.ua
Теги: Донбасс, министр, еда, украинцы
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