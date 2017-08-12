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«Обрубки вместо рук, отрезанные уши»: волонтер рассказал о том, что боевики в «ЛДНР» делают с пленными украинскими воинами
В 2014 году на Донбассе террористы «ЛДНР» применяли к пленным бойцам АТО очень жесткие методы физического воздействия.
Об этом в интервью «Апострофу» рассказал Олег Котенко, волонтер группы «Патриот», который с первых дней военного конфликта на Донбассе занимается освобождением пленных.
- Такие методы, что я не понимал, стоит передо мной живой человек или обрубок. Без ушей приезжали пацаны, с отрезанными руками до половины. Я видел очень серьезные вещи. Некоторые были вообще неадекватные. Попадались люди, которые вообще не понимали, что их уже освободили. У них даже голос менялся, и когда я давал им трубку поговорить с матерью, то мать говорила, что это не ее сын, — рассказывает волонтер.
В то же время Котенко отмечает, что сейчас ситуация немного изменилась.
- Пленных, конечно, не лелеют, но содержат в относительно нормальных условиях. Например, в 97-й колонии заключенные жалуются, что пленных кормят лучше, чем их. Ну, это понятно – не сегодня так завтра их покажут ООН, ОБСЕ, проведут по камерам, покажут условия. А психологическое давление присутствует всегда, — отметил волонтер.
Котенко говорит, что террористы смотрят по состоянию, и если человек вербуемый, то его пытаются вербовать, если человек невербуемый, то «его просто убивают, он не нужен».
- Или признайся в «содеянном», получи свои 20-30 лет и сиди спокойно. И людям ничего не остается делать, и они признают все, что им скажут. Многих даже заставляют принимать «гражданство» «ДНР», чтобы судить по своим «законам», как Россия делает это в Крыму, принуждая принимать российское гражданство. Но мы все равно этих людей из списков не выбрасываем. Подобная ситуация была с Игорем Козловским (донецкий ученый, попавший в плен в январе 2016 года. — ПН), ему уже столько лет, могли бы и так отпустить, но – нет, он, типа, «шпион», — рассказал Котенко.
Источник: mayu-pravo.com
Теги: Донбасс, волонтер, плен, воины
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