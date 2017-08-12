ПЕНСИОНЕР ИЗ КИЕВА ОТПРАВИТСЯ В США РАДИ ДВУХ МИНУТ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ

12.08.2017 13:58

Украинский пенсионер отправится в трехдневную поездку в США, чтобы посмотреть на полное солнечное затмение, которое произойдет 21 августа. Ради экономии средств 66-летний мужчина, пожелавший остаться инкогнито, полетит с 17-часовой пересадкой в Париже. Об этом сообщает Нyser.

Билеты в обе стороны обошлись путешественнику в тысячу долларов. Из Киева он отправится в Сиэтл. Из Сиэтла мужчина планирует направиться в один из городов, где можно будет наблюдать полное затмение. Пенсионер рассчитывает на автобусе добраться до Сейлема или Мадраса, расположенных в Орегоне. При этом мужчина переживает, что в этих населенных пунктах ему может помешать облачность.

Идеальным вариантом украинец называет город Каспер в Вайоминге, однако, по его словам, билеты туда из Сиэтла уже сейчас стоят в два раза дороже, чем перелет в этот американский мегаполис из Киева.

Никаких отелей турист пока не бронировал. По его словам, он будет делать это уже на месте, определившись с точным маршрутом.

Пенсионер заявил, что летит в США лишь ради двух минут, когда будет наблюдаться полное затмение. По его словам, это интересно, а все остальное в жизни он уже видел. Общий бюджет поездки мужчина оценивает в 1,5-2 тысячи долларов. С ее организацией пожилому человеку финансово помогает дочь. Все путешествие займет пять дней.

Солнечное затмение, полную фазу которого можно будет наблюдать только с территории США, произойдет 21 августа. Его также называют "Великим американским затмением". Номера в отелях в городах, где астрономическое явление будет наблюдаться лучше всего, были практически полностью раскуплены за несколько лет до события. Стоимость размещение и авиабилетов в эти населенные пункты выросла в десятки раз.

Ученые отмечают, что Луна закроет Солнце на 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущих затмений.

Но затмение 21 августа смогут увидеть только те, кто находится на территории США, а также частично в Западной Европе и Южной Америке. Город Карбондейл (США) станет уникальным местом, где будут наблюдаться 2 полных солнечных затмения в течение 7 лет — в 2017 и 2024 годах.