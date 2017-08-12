- Сурков через обмін Сущенка хоче вирішити свої "санкційні проблеми" - Фейгін17:10
- Українець намагався завести в країну коштовні церковні предмети16:50
- Українські бронемашини для своєї армії хоче купити Бангладеш16:30
- НАБУ начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации Гонтаревой, 15:26
- Счетчики на тепло: когда и кому устанавливать, и сколько заплатят украинцы14:55
- Карта АТО: ситуация на востоке Украины на 13 августа13:50
- Биометрические паспорта для переселенцев: с чем сталкиваются люди из зоны АТО13:12
- Что ждет украинцев в сентябре: хлеб подорожает, путевки упадут в цене, а доллар начнет расти11:50
- Українська соняшникова олія зайняла 40% внутрішнього ринку Китаю11:30
- Работорговцы, пытавшиеся вывезти украинцев в Великобританию, задержаны в Литве.11:10
У Росії 19-річному українцю дали 8 років тюрми за тероризм. Що про нього відомо
19-річний Артур Панов (не слід плутати із затриманим у Криму Євгеном Пановим із Запоріжжя) з міста Краснодона Луганської області, з огляду на свій юний вік, отримав 8 років позбавлення волі. Визнаний його спільником, 34-річний громадянин Росії, студент-заочник Максим Смишляєв, засуджений до 10 років.
Даних про Смишляєва у відкритому доступі майже немає. Є лише згадки про те, що слідство як основний доказ його провини використовувало особисте листування чоловіка з Пановим у соцмережі "ВКонтакті".
Тоді як про організатора цієї групи можна знайти чимало інформації й переважно досить протиречивої. Російські пропагандистські ЗМІ робили з нього то лівого радикала з "Фракції Червоної Армії" (RAF), то націоналіста, то грабіжника банку, то співучасника викрадення дитини, то схильного до педофілії, то самогубцю.
Факти ж виявилися набаго простішими, але від того не менш цікавими.
Обдарована дитина
Артур народився у Краснодоні 24 лютого 1998 року. Зростав всебічно розвиненим та обдарованим. Наприклад, вчився грі одразу на трьох музичних інструментах - гітарі, фортепіано та акордеоні. Представляв інтереси місцевої музичної школи на всеукраїнських та міжнародних конкурсах.
Захоплювався спортом, зокрема, хокеєм.
Вже в 11 років опублікував збірку власної поезії. Писати Артур продовжував і в ув'язненні на території Росії.
"У в'язниці Артур написав власну книгу автобіографічного жанру. Там є розповіді про життя на волі, період війни і навіть про "подорожування" російськими в'язницями", - повідомляється на сторінці політв’язня, яку продовжують вести його близькі.
При цьому сам Артур називає себе блогером, поетом та письменником.
Після закінчення школи юнак розпочав навчання у Луганському національному університеті ім. Тараса Шевченка (з початком бойових дій переїхав до Старобільська) за спеціальністю "міжнародні відносини", звідки невдовзі був відрахований за "погану поведінку".
Хлопець пояснює це тим, що завжди був схильний до нонконформізму. Водночас, у документах ФСБ на момент затримання він згадується як студент згаданого вище вишу.
Патріотом України він вважає себе і в листах з ростовського СІЗО.
Як опинився у Росії
6 грудня 2015 року співробітники ФСБ схопили Панова в гуртожитку на вулиці Закруткіна у Ростові-на-Дону, киди він приїхав на зоробітки після виключення з університету. Юнак мав тоді лише 17 років. Наближені до влади ростовські сайти повідомляли, що хлопець приїхав до міста 24 листопада нй встиг пару тижнів попрацювати у супермаркеті.
Під час обшуку у кімнаті Панова начебто було знайдено саморобний вибуховий пристрій (СВУ). Як стверджували силовики, в кімнаті молодої людини "крім вибухового пристрою знайшли записи, а також текст в ноутбуці, в якому було зазначено точний час і місце вибуху".
Як і в інших побідних випадках з українськими громадянами, Панов відразу зізнався в підготовці двох терактів - спочатку він збирався закласти СВУ в глядацькій залі Ростовського академічного театру драми ім. М. Горького, а потім дістатися до Москви й вчинити там ще один вибух.
"Начиння з елементів ураження, за задумом хлопця, мало скалічити величезну кількість ростовчан", - цитували місцеві видання слова неназваних силовиків.
Йому також приписали два цілком дорослі тексти на сайті опозиційного проекту "Відкрита Росія" Михайла Ходорковського, присвячені методам роботи російських спецслужб й теракту в Театральному центрі на Дубровці: "Чи є життя після в'язниці?" та "Філософія політичного вбивства".
Проте судили Панова за ростовський епізод, Москва у кримінальній справі не фігурувала. Й за тероризм, а не за екстремістські публікації. Разом з тим, один з начебто написаних ним текстів - маніфест IV покоління послідовників німецького ліворадикального угруповання RAF - долучено до матеріалів справи на підтвердження його планів щодо здійснення терактів.
У липні 2017-го Панова етапували до Москви для проходження судово-психіатричної експертизи при інституті судової експертизи ім. Сербського. Тамтешні лікарі визнали молоду людину осудною, дозволивши таким чином суд і подальше ув’язнення.
Сьогодні, 11 серпня 2017 року, українця було засуджено за замах на вчинення теракту (ч.1 ст. 30 російського КК, ч.1 ст. 205 КК), схиляння до тероризму (ч. 1 ст. 205.1 КК), заклики до тероризму (ч. 1 ст. 205.2 КК), а також за незаконне зберігання та виготовлення вибухових речовин і вибухових пристроїв (ч. 1 ст.222.1 і ч. 1 ст. 223-1 КК).
Водночас Смишляєв на суді заперечував вплив на нього з боку вдвічі молодшого Панова, а Панов відмовлявся від свідчень, заявляючи, що надавав їх під тортурами.
У травні обвинувачений скаржився до ЄСПЛ на порушення кількох статей Європейської конвенції про захист прав людини. Йдеться про ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканність) і ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд).
"Домагатимемося, щоб Україну долучили до справи як третю сторону. Зараз я маю намір рішенням Євросуду домогтися щонайменше скасування запобіжного заходу. Буду продовжувати вимагати від Росії повернути мене назад в Україну", - говорив Панов.
Источник: espreso.tv
Теги: Россия, Донбасс, тюрьма, украинец
- "Не те книги и не те картинки в соцсети, не те мелодии" - в Госдуме РФ хотят за экстремизм "сажать" даже 14-летних
- В России уже в ближайшее время возможен переворот - политолог
- Россиянину дали два года колонии за перепост украинского журналиста
- Савченко отдадут Украине под гарантии, что она отсидит свой срок в полном объеме
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- В России указали на предпосылки для дворцового переворота в Кремле
- Житель Донбасса из-за обиды на военных стал пособником боевиков17:30
- 586 тысяч украинцев, проживающих в зоне АТО, не могут получить пенсии и соцвыплаты14:15
- Пансионаты Седово: от «жуть» до «вау»13:36
- Журналист рассказал о новом скандале с питанием военных в учебном центре "Десна"12:52
- Дерутся за еду: боец ВСУ рассказал о ситуации в рядах боевиков12:31
- Боевики перепродают дачи в Новоазовске12:13
- Ряд северных городов Донбасса может соединить троллейбусный маршрут22:32
- В СЛАВЯНСКЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ СУДЯТСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ИЗ-ЗА ВЫПЛАТ17:50
- На мариупольском пляже «подрались» цветные шары17:30
- ПЛАН АВТОНОМНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ДОНБАСІ ВЖЕ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ16:51
- Житель Донбасса из-за обиды на военных стал пособником боевиков17:30
- Сурков через обмін Сущенка хоче вирішити свої "санкційні проблеми" - Фейгін17:10
- Українець намагався завести в країну коштовні церковні предмети16:50
- Українські бронемашини для своєї армії хоче купити Бангладеш16:30
- В Индии из-за нехватки кислорода умерли 60 детей16:14
- Ночной кошмар. Как робот-оборотень отгоняет диких зверей с полей в Японии15:51
- НАБУ начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации Гонтаревой, 15:26
- Людина може прожити сотні років, – данські вчені 15:12
- Счетчики на тепло: когда и кому устанавливать, и сколько заплатят украинцы14:55
- При наличии минимального желания, российские спецслужбы получают доступ к персональным данным украинцев14:31
- Людина може прожити сотні років, – данські вчені 15:12
- При наличии минимального желания, российские спецслужбы получают доступ к персональным данным украинцев14:31
- Биометрические паспорта для переселенцев: с чем сталкиваются люди из зоны АТО13:12
- Что ждет украинцев в сентябре: хлеб подорожает, путевки упадут в цене, а доллар начнет расти11:50
- КРЕМЛЬ ХОЧЕ ПОЯСНИТИ: ДОНБАС – БІЛЬШЕ НЕ «РУССКИЙ МИР»10:50
- ЕКСПЕРТИ НАЗВАЛИ 10 СПОСОБІВ ВИЗНАЧИТИ СВІЖІСТЬ ПРОДУКТІВ08:10
- Про судову реформу та її імітацію07:50
- Ошейник для Украины. Почему смерть Малороссии - это совсем не смешно21:26
- Командировочные на сотни тысяч долларов: сколько мы платим за чиновников?21:10
- «Я предупредил командиров: когда подойдет наша с женой очередь в клинике, отправляюсь делать ребенка»20:12
- Синоптики рассказали, когда в Украине начнется похолодание
- Финальный марш-бросок от Путина: гибридная армия России готовится вступить в "последний бой за Украину". ВИДЕО
- "Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО
- Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром
- Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)
- У боевиков появилось мощнейшее оружие
- Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе
- Дипломат объяснил, почему быстрое освобождение Донбасса не подходит Украине
- Самолет российских ВВС пролетел над Вашингтоном (ВИДЕО)
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»