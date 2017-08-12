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В ГСЧС обнародовали шокирующие цифры касательно людей, утонувшим в 2017 году

12.08.2017 14:10
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В ГСЧС обнародовали шокирующие цифры касательно людей, утонувшим в 2017 году

С начала года на водоемах Украины погиб 721 человек, среди которых 74 ребенка. По сравнению с данными на начало июля эта цифра существенно возросла. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций на своем официальном сайте.

По словам спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

Что касается происшествий с участием детей, как уверяют в ДСНС, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют маленьких детей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности или позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы.

"Так, сразу 4 человека, двое из которых – дети 2008 и 2010 года рождения, утонули 8 августа на Кировоградщине. В тот же день в Харьковской области, на реке Уды в селе Утковка Харьковского района, местные жители подняли из воды тело 15-летнего парня", – добавляют в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, по словам сотрудников ведомства, всего были спасены 505 человек, в том числе 107 детей.

Источник: telegraf.com.ua



Теги: Украина, Донбасс, водоем, чрезвычайная ситуация
 
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