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В Минобороны требуют создать для военных отдельные суды
В Министерстве обороны Украины заявили о необходимости восстановления деятельности военных судов по крайней мере в регионе проведения АТО. Арументы на брифинге в министерстве привел офицер управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник юстиции Юрий Бобров.
По его словам, о необходимости восстановления военных судов свидетельствуют случаи «предвзятого расследования» уголовных производств в отношении военных и такое же дальнейшее рассмотрение их судами, которые находятся в районе АТО.
«Дела в отношении военнослужащих по правонарушениям, совершенным в зоне военного конфликта, должны рассматриваться, прежде всего, компетентным судом с соблюдением принципа верховенства права — беспристрастно и объективно. И скажите, может ли суд общей юрисдикции — районный или городской — который в определенной степени находится под информационным влиянием противника, объективно рассмотреть дело в отношении военнослужащего?» — задал риторический вопрос офицер.
Уже разработанный законопроект о восстановлении военных судов предусматривает создание около 12−14 гарнизонных судов, Военного апелляционного суда и Военной палаты Верховного Суда.
В перспективе в юрисдикцию военных судов должны быть переданы и дела по амнистии участников незаконных вооруженных формирований.
Источник: fakty.ua
Теги: Донбасс, суд, военные, Минобороны
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