- Сурков через обмін Сущенка хоче вирішити свої "санкційні проблеми" - Фейгін17:10
- Українець намагався завести в країну коштовні церковні предмети16:50
- Українські бронемашини для своєї армії хоче купити Бангладеш16:30
- НАБУ начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации Гонтаревой, 15:26
- Счетчики на тепло: когда и кому устанавливать, и сколько заплатят украинцы14:55
- Карта АТО: ситуация на востоке Украины на 13 августа13:50
- Биометрические паспорта для переселенцев: с чем сталкиваются люди из зоны АТО13:12
- Что ждет украинцев в сентябре: хлеб подорожает, путевки упадут в цене, а доллар начнет расти11:50
- Українська соняшникова олія зайняла 40% внутрішнього ринку Китаю11:30
- Работорговцы, пытавшиеся вывезти украинцев в Великобританию, задержаны в Литве.11:10
В России устроили травлю пастора с украинским гражданством
В России устроили травлю пастора с украинским гражданством Евгения Пересветова, который 10 лет назад создал в Москве евангелическую церковь - одноименный Христианский центр "Восстановление" (ХЦВ).
Отмечается, что в начале января Следственный комитет возбудил уголовное дело против организаторов благотворительного фонда "Восстановления", которые открыли сеть приютов по реабилитации наркозависимых.
Сотрудников обвинили в незаконном удержании шестерых наркозависимых и похищении двух из них. Пятерых обвиняемых отправили в СИЗО (трех из их позже выпустили под домашний арест), двое похищенных пропали (адвокаты уверены, что их прячут в рамках программы защиты свидетелей). Остальные же наркозависимые, которые жили в приюте, рассказали, что пришли туда добровольно.
Журналисты выяснили, что фонд также был открыт Пересветовым. После скандала с фондом, эксперты предположили, что дело против сотрудников ребцентра было возбуждено именно для давления на ХЦВ.
Через полгода следователи добрались и до Пересветова. 11 августа он должен явиться на допрос в Первое следственное управление ГСУ Следственного комитета России. Ему дали понять, что на свободу после этого он не выйдет.
Пересветов рассказал, что в последние дни его несколько раз штрафовали на дороге за нарушения. Несколько раз даже просто останавливали, не выписывая штрафа.
Кроме того, эскорт из вооруженных гибэдэдэшников следил и за его женой Ольгой.
"Два-три раза в день задерживали. В последний раз Олю гибэдэдэшник, пузатый такой дядька, остановил. Она разревелась, спрашивает: ну что вам надо? Он показывает ей планшет: "Вашу машину подали в розыск. Заявитель — УФСБ России. Машина фигурирует как участвовавшая в особо опасном преступлении". И объяснил, что, когда он остановил ее машину, позвонил за инструкциями. Ему сказали: если за рулем Пересветов — штрафуйте за любое административное правонарушение. Если кто-то другой — отпускать без штрафа", - рассказал пастор.
Он подчеркнул, что подозревает, что его хотят выдворить из России.
Пересветова, по его словам, начали атаковать со всех фронтов. По информации его источника, ему отказали в виде на жительство в России (сейчас он живет в России по разрешению на временное пребывание, которое истекает в декабре 2018 года) и документы для его депортации уже готовятся.
"Неофициально в силовых структурах, свысока, мне сказали, что этот год объявлен годом борьбы с религиозным экстремизмом. Сначала запретили Свидетелей Иеговы — это секта, я не спорю. Теперь хотят запретить протестантов. Дворкин (церковный историк, деятель антисектантского движения. — Ред.) вообще хочет уничтожить все, что не православие. Когда они (спецслужбы. — Ред.) увидели связь центров реабилитации с нашей церковью — для них это было счастье. Теперь они пытаются объявить преступными и центры, и церковь", - рассказал Пересветов.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, гражданство, пастор
- Кому дать, а у кого забрать: как осенью депутаты могут изменить правила гражданства Украины
- Жену Джемилева грозятся выслать из Крыма, если она не примет российское гражданство
- Российский политик рассказал много интересного о новых гражданах Украины Марии Максаковой и Денисе Вороненкове (ВИДЕО)
- Таисия Повалий пообещала приехать в Крым, только попозже
- Газ будет! Но дорогой...
- Знаменитая украинская спортсменка из-за безвыходной ситуации принимает гражданство России
- Житель Донбасса из-за обиды на военных стал пособником боевиков17:30
- 586 тысяч украинцев, проживающих в зоне АТО, не могут получить пенсии и соцвыплаты14:15
- Пансионаты Седово: от «жуть» до «вау»13:36
- Журналист рассказал о новом скандале с питанием военных в учебном центре "Десна"12:52
- Дерутся за еду: боец ВСУ рассказал о ситуации в рядах боевиков12:31
- Боевики перепродают дачи в Новоазовске12:13
- Ряд северных городов Донбасса может соединить троллейбусный маршрут22:32
- В СЛАВЯНСКЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ СУДЯТСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ИЗ-ЗА ВЫПЛАТ17:50
- На мариупольском пляже «подрались» цветные шары17:30
- ПЛАН АВТОНОМНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ДОНБАСІ ВЖЕ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ16:51
- Житель Донбасса из-за обиды на военных стал пособником боевиков17:30
- Сурков через обмін Сущенка хоче вирішити свої "санкційні проблеми" - Фейгін17:10
- Українець намагався завести в країну коштовні церковні предмети16:50
- Українські бронемашини для своєї армії хоче купити Бангладеш16:30
- В Индии из-за нехватки кислорода умерли 60 детей16:14
- Ночной кошмар. Как робот-оборотень отгоняет диких зверей с полей в Японии15:51
- НАБУ начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации Гонтаревой, 15:26
- Людина може прожити сотні років, – данські вчені 15:12
- Счетчики на тепло: когда и кому устанавливать, и сколько заплатят украинцы14:55
- При наличии минимального желания, российские спецслужбы получают доступ к персональным данным украинцев14:31
- Людина може прожити сотні років, – данські вчені 15:12
- При наличии минимального желания, российские спецслужбы получают доступ к персональным данным украинцев14:31
- Биометрические паспорта для переселенцев: с чем сталкиваются люди из зоны АТО13:12
- Что ждет украинцев в сентябре: хлеб подорожает, путевки упадут в цене, а доллар начнет расти11:50
- КРЕМЛЬ ХОЧЕ ПОЯСНИТИ: ДОНБАС – БІЛЬШЕ НЕ «РУССКИЙ МИР»10:50
- ЕКСПЕРТИ НАЗВАЛИ 10 СПОСОБІВ ВИЗНАЧИТИ СВІЖІСТЬ ПРОДУКТІВ08:10
- Про судову реформу та її імітацію07:50
- Ошейник для Украины. Почему смерть Малороссии - это совсем не смешно21:26
- Командировочные на сотни тысяч долларов: сколько мы платим за чиновников?21:10
- «Я предупредил командиров: когда подойдет наша с женой очередь в клинике, отправляюсь делать ребенка»20:12
- Синоптики рассказали, когда в Украине начнется похолодание
- Финальный марш-бросок от Путина: гибридная армия России готовится вступить в "последний бой за Украину". ВИДЕО
- "Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО
- Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром
- Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)
- У боевиков появилось мощнейшее оружие
- Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе
- Дипломат объяснил, почему быстрое освобождение Донбасса не подходит Украине
- Самолет российских ВВС пролетел над Вашингтоном (ВИДЕО)
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»