Биометрические паспорта для переселенцев: с чем сталкиваются люди из зоны АТО

13.08.2017 13:12

В Черновицкой области начальник одного из департаментов управления миграционной службы нецензурно обругал человека, который пришел получить заграничный биометрический паспорт. Мужчина имел прописку на неподконтрольной территории, и в управлении решили дополнительно проверить личность, но он настаивал, что в законе указан единый перечень документов для всех граждан Украины, сообщает «Громадське радио».

Инцидент произошел 10 августа в16:00. Евгений Семехин зашел в областное управление государственной миграционной службы в Черновицкой области подать документы на оформление биометрического паспорта для выезда за границу. Сотрудники посмотрели его паспорт, и увидев прописку в Донецкой области на неподконтрольной территории, отправили в какой-то кабинет, в отличие от других людей в очереди. Это возмутило мужчину, и он решил включить диктофон перед тем, как зашел в кабинет, говорит он: «Из понимания ситуации - а я вижу дончанам, которые переехали с начала операции АТО в другие области, создают препятствия в получении паспорта - я понял, что что-то будет интересно, включил диктофон на запись, и не ошибся».

Как оказалось, Евгений попал в кабинет начальника отдела регистрации граждан Юрия Албулесы, и как он говорит, ему сразу сообщили, что документы на паспорт он здесь не сможет подать. Сначала Евгения пытались отправить в городскую миграционную службу, но по закону человек может обращаться в любое управление ГТС, что и сделал Евгений. После этого, говорит он, спросили справку переселенца и военный билет. Евгений объяснил, что считает это дискриминационным действием в отношении к себя. По его словам, он достаточно зарабатывает и справка ему не нужна для получения определенных льгот или выплат, а для получения паспорта есть общий закон для всех граждан, в нем в перечне необходимых документов для получения заграничного биометрического паспорта есть лишь идентификационный код и паспорт гражданина Украины. «Я ничем не отличаюсь от киевлянина, одессита, жителя Ивано-Франковска, который путешествуя или работу приехал в Черновцы. Он сказал мне, если я такой умный, чтобы становился в очередь, но документы он у меня все равно не примет и отправит домой», - рассказал Семехин.

Евгений попросил дать ответ об отказе принимать документы, чиновник сослался на внутреннюю инструкцию и отказался предоставлять документ об отказе. «Я сообщил ему, что есть закон Украины, регламентирующий подачу документов для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу, где указан перечень документов: паспорт Украины, идентификационный код, и по желанию, паспорт заграничный, можно тоже его принести, если таковой имеется», - говорит Евгений.

После многочисленных дебатов чиновник нецензурной бранью отправил Евгения в Донецкую область получать паспорт. В аудиозаписи Евгения, где записан полный разговор, есть часть ответа чиновника на вопрос:

– Я сразу вам говорю. У нас есть базовый орган, который работает с переселенцами.

– Я не переселенец, я гражданин Украины на территории Украины.

– Тогда п ... в Донецкую область и делайте себя там паспорт!

По итогам разговора, Евгений не получил отказ, а документы так и не приняли.

При этом в комментарии журналистам начальник отдела регистрации граждан государственной миграционной службы Черновицкой области Юрий Албулеса ссылается также на тот же закон Украины, и перечисляет необходимые документы - паспорт гражданина Украины, предыдущий загранпаспорт, если он есть, и квитанцию ​​об уплате обязательного административного сбора. Однако требования справки переселенца объясняет необходимостью дополнительной проверки. «Гражданин Семехин обратился в управление ГМС не для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а для получения предварительных разъяснений. Поскольку в настоящее время в управлении установлена ​​электронная очередь, и у него не было предварительной записи на получение данной государственной услуги. Все лица, подающие заявку для оформления паспорта для выезда за границу, должны быть идентифицированы. И прописана процедура идентификации. Ведомственными средствами или другими реестрами. Поскольку сегодня получить идентификацию лиц граждан, зарегистрированных на территории проведения АТО, не представляется возможным, произведен специальный алгоритм, который помогает получить этот паспорт. И на мои вопросы, чтобы помочь Семихину, я получил отрицательные ответы», - говорит начальник отдела.

Также чиновник считает, что Семихин не сообщил о том, что имеет загранпаспорт, ведь это, по мнению Юрия Албулесы, упростило бы процедуру оформления. Также, идентификация возможна военным билетом, свидетельством о рождении и т.д., и именно такие документы, судя по всему, требуют только у граждан с пропиской на неподконтрольных территориях. Семихин отказался предоставлять такие документы. А вот свою нецензурную брань чиновник никак не комментирует, кроме как позиции, его спровоцировали.

Юрист Крым СОС, Ольга Куришко, объясняет: в законодательстве не прописаны никакие дополнительные документы, но в государственных органах действительно действуют внутренние инструкции, и действительно, одного паспорта Украины недостаточно, чтобы проверить человека с пропиской на неподконтрольной территории так же, как проверяют других граждан. По ее словам, все граждане при получении загранпаспорта проходят процесс идентификации, но это связано не с местом проживания, а с созданием демографического реестра. «В связи с последними изменениями в законодательстве с 2016 года, все данные вносятся в демографический реестр. И для того, чтобы собрать по максимуму информацию о человеке, он проходит идентификацию. Человек, который хочет оформить загранпаспорт, подает свои документы в миграционную службу», - говорит она.

Ольга объясняет механизм на собственном примере: «Миграционная служба делает запрос в паспортный стол, где мне, например, выдавали паспорт гражданина Украины. С тем, чтобы они подтвердили, что я - это я. Когда выдавались паспорта граждан Украины, делалось личное дело, которое хранилось в архивах. И ответ с того места, где мне выдавали паспорт гражданина Украины, приходит такой: да, это она, она - гражданка Украины, и запускается процедура получения биометрического паспорта. В отношении людей, которые имеют регистрацию на неподконтрольной территории, и это могут быть не только ВПЛ, это могут быть те, кто переехал 10-15 лет назад из Крыма, Донецка, Луганска, например. И миграционная служба не может направить туда запрос для подтверждения личности этого человека, потому что архивы или потеряны, или к ним нет доступа. Поэтому существует вторая ступень идентификации, когда человек приносит все документы, которые у него есть, с фотоизображением. Прямо в законодательстве это не предусмотрено. Предусмотрено, что проводится какая-то проверка, но как это делается, какой общий перечень документов .. Но действительно, существует внутренняя инструкция или внутреннее распоряжение в миграционной службы, в случае получения документов от жителей неподконтрольной или оккупированной территории просить людей принести другие документы, с помощью которых можно их идентифицировать»

Это проблема, говорит Ольга, ведь люди для оформления документов приезжают из разных городов или сел, и берут с собой только официально указанные в перечне документы, а потом сталкиваются с проблемой представить дополнительные документы, которых с собой не имеют, и никакой информации об этом нет. Является ли такой подход дискриминационным по отношению к людям - да, говорит Ольга. Сам процесс идентификации для всех граждан не является чем-то дискриминационным, но отдельные правила для отдельных людей - дискриминация по признаку территориальной принадлежности. «Механизм реализации для всего этого различен для разных категорий населения. И в этой ситуации нужно предусмотреть или упрощенную процедуру, или какую-то другую процедуру именно для этих людей. Они же не виноваты, что в Украине нет доступа к этим архивам? », - считает Ольга.

Сам закон, объясняет юрист, не является дискриминационным. А вот его реализация, как показывает практика, может быть вполне дискриминационной.