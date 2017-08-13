БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ИЛИ ТЕАТР АБСУРДА

13.08.2017 19:30

Сейчас стало модным бороться с коррупцией. Да что там модно! С этим злом борется вся страна. Нельзя сказать, что результатов нет, если иметь ввиду телевизионные шоу и пламенные речи. Но реальных результатов нет и не будет, поскольку правящие элиты не желают отказаться от системы управления страной, которая порождает коррупцию, уничтожить причины её порождающие. Даже если начнутся массовые посадки коррупционеров, это зло будет возрождаться и умножаться, как у гидры вместо отрубленной головы вырастают две новые.

Вот Китае расстреливают коррупционеров, но они появляются снова и снова. Никогда не задумывались почему? Где же выход? Готов поделиться своими мыслями: Для начала мы должны осознать, что госслужащие отравленные высокими коррупционными доходами не подлежат перевоспитанию. Не смогут начальник райотдела полиции или налоговой, глава РДА или таможенник, прокурор или СБУшник привыкшие жить на десятки, а то и сотни тысяч коррупционных долларов ежемесячно, умерить аппетиты! Их просто необходимо уволить всех без исключений. Кому непонятно - посмотрите на дома, квартиры, автомобили и образ жизни этих людей. При этом "финансовые гении"- их родственники, никого не должны вводить в заблуждение.

Отдельной когортой надо рассматривать депутатов местных советов. Подумать только, люди тратят на избирательные компании десятки, а то и сотни тысяч долларов для того , чтобы "бескорыстно" и безоплатно "служить" людям . Здесь нужно просто законодательно запретить баллотироваться на выборные должности тем, кто избирался на них в последние 20 лет , сроком на 10 лет .

Новым людям , пришедшим во властные коридоры, необходимо создать публичную и абсолютно прозрачную систему стимулов и мотиваций, привязанную к результатам работы. Только так мы сможем изменить культуру управления страной.

Третьим обязательным условием необратимых изменений должно стать принятие парламентом: отмены неприкосновенности от преследований за коррупцию для президента, парламентариев и судей! Это при ужесточении наказаний, с отменой освобождения под залог и с обязательной конфискацией имущества. Не может существовать касты неприкасаемых, если конечно мы действительно намерены бороться с коррупцией, а не глумимся над гражданами и здравым смыслом!

А пока мы остаёмся страной, в которой безраздельно властвуют олигархические кланы, владеющие политическими партиями и большинством СМИ. Страной, где чиновники, в большинстве своём, существуют на нищенскую зарплату никак не объясняющую их роскошный образ жизни. Страной, в которой депутаты местных советов "бессребреники". Страной третьего мира, где на фоне нищеты и вымирания в считанные годы чиновники и депутаты составляют миллионные состояния. Так мы боремся с коррупцией, или приняли твёрдое решение её побороть ?!!

Источник: bagnet.org