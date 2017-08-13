- Крим повернуть так, як і вкрали – Лойко07:48
- Как МВФ «подставил» украинские цирки07:05
- Аренда жилья для студентов: как найти хороший вариант и не стать жертвой мошенников22:14
- Два века гибридной войны. Как создавалась «альтернативная Украина»21:50
- Зарплата Турчинова: стало відомо, скільки глава РНБО заробив у липні20:32
- Украинские министры много кушают и мало думают своей головой20:10
- БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ИЛИ ТЕАТР АБСУРДА19:30
- Гей-парад в Одессе прошел по укороченному маршруту19:11
- Владимир Кличко: "На момент принятия решения часть меня уже умерла"18:30
- Украинец пытался провезти в Польшу почти 27 кг наркотиков18:10
Гей-парад в Одессе прошел по укороченному маршруту
До 200 участников одесского ЛГБТ-парада прошли половину запланированного маршрута. Дальше протестовали их противники, и полиция решила остановить шествие во избежание столкновений.Участники ЛГБТ-парада "Одесса прайд", состоявшегося в воскресенье, 13 августа, не смогли пройти весь запланированный маршрут из-за протестов противников движения. В марше приняли участие до 200 человек.
Первоначально участники парада собирались пройти от Воронцовского дворца до здания Одесского горсовета. Под охраной полиции и бойцов Нацгвардии Украины они проследовали до середины маршрута, скандируя лозунги "Имеем право быть собой", "Равенство - это будущее" и другие.
Однако далее по пути следования участников акции собрались несколько десятков противников парада из правых организаций. В результате местная полиция приняла решение сократить маршрут движения, чтобы не допустить столкновений. Участники ЛГБТ-марша в ответ устроили сидячий протест у памятника Дюку де Ришелье, эксцессов удалось избежать.
В общей сложности парад продлился около часа. По его окончании ЛГБТ-активистов организованно увезли с места проведения мероприятия на автобусах.
Годом ранее на аналогичную акцию собрались около 50 человек. На участников гей-парада тогда попытались напасть несколько десятков их противников, и в итоге полиция эвакуировала ЛГБТ-активистов.
Источник: facenews.ua
Теги: Донбасс, Одесса, маршрут, гей-парад
- Да пребудет с тобой сила: Дарт Вейдер баллотируется на пост президента Украины (ВИДЕО)
- Выборы прошли, а борьба продолжается
- В Донецке представили инновационный проект "Развитие региона"
- В новогоднюю ночь в Горловке транспорт будет работать в дежурном режиме
- "Пляжный" троллейбус в Мариуполе станет ежедневным
- "В Одессе свирепствует кровавая хунта, а в Донецке — торжество свободы" - журналист с иронией рассказал о праздниках в Украине и "ДНР"
- 79-летняя пенсионерка вырастила на своем огороде более 800 кустов конопли21:33
- На мариупольском блокпосту задержали информатора боевиков21:12
- Будни "ЛНР": здесь делают опись пустующих квартир и домов. К чему это все приведет?20:50
- Переселенцы через суд восстанавливают выплаты. История в Славянске19:53
- Житель Донбасса из-за обиды на военных стал пособником боевиков17:30
- 586 тысяч украинцев, проживающих в зоне АТО, не могут получить пенсии и соцвыплаты14:15
- Пансионаты Седово: от «жуть» до «вау»13:36
- Журналист рассказал о новом скандале с питанием военных в учебном центре "Десна"12:52
- Дерутся за еду: боец ВСУ рассказал о ситуации в рядах боевиков12:31
- Боевики перепродают дачи в Новоазовске12:13
- Які "літні" овочі знищують ваші зуби08:34
- Невозможно удержаться: какая пища может убить08:21
- Имитируя молодость: бьюти-советы для 40-летних08:05
- Леонардо Ди Каприо сыграет в фильме о Леонардо да Винчи07:53
- Крим повернуть так, як і вкрали – Лойко07:48
- Какие знаки Зодиака самые везучие07:30
- Как МВФ «подставил» украинские цирки07:05
- Аренда жилья для студентов: как найти хороший вариант и не стать жертвой мошенников22:14
- Два века гибридной войны. Как создавалась «альтернативная Украина»21:50
- 79-летняя пенсионерка вырастила на своем огороде более 800 кустов конопли21:33
- Які "літні" овочі знищують ваші зуби08:34
- Невозможно удержаться: какая пища может убить08:21
- Имитируя молодость: бьюти-советы для 40-летних08:05
- Какие знаки Зодиака самые везучие07:30
- Аренда жилья для студентов: как найти хороший вариант и не стать жертвой мошенников22:14
- Два века гибридной войны. Как создавалась «альтернативная Украина»21:50
- Украинские министры много кушают и мало думают своей головой20:10
- БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ИЛИ ТЕАТР АБСУРДА19:30
- 5 топовых продуктов, которые избавят от прыщей18:50
- Названы продукты, которыми можно отравиться летом17:50
- Пансионаты Седово: от «жуть» до «вау»
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы
- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК
- ВСУ отреагировали на планы Путина по размещению ПВО у границ Украины
- Почему Захарченко отказался от Малороссии
- Ошейник для Украины. Почему смерть Малороссии - это совсем не смешно
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие
- ЛЮБИТЕЛИ "РУССКОГО МИРА" ХОТЯТ УСТРОИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ НА ДОНБАССЕ
- «Я предупредил командиров: когда подойдет наша с женой очередь в клинике, отправляюсь делать ребенка»
- Работа большей части промышленных предприятий ОРДЛО не будет возобновлена никогда