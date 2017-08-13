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НАБУ начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации Гонтаревой,

13.08.2017 15:26
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НАБУ начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации Гонтаревой,

НАБУ начало расследовать возможные недостоверные сведения в декларации главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. 

Об этом пишут "Украинские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сообщил источник.

Отмечается, что расследование начато по ст.366-1 УК - "декларирование недостоверной информации".

Официальных сообщений на сайте НАБУ по этому поводу пока нет.



Теги: информация, декларация, реестр, НАБУ
 
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