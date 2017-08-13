Наличие имущества и машины не отменяет субсидию, – Кабмин

Наличие любого имущества, в том числе машины или земельных паев, не отменяет право получения субсидии, сообщается на правительственном портале.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

При расчете размера субсидии учитывается доход, который приносит имущество. Если пай не сдается в аренду, то доход отсутствует. Однако, это не означает, что семья лишается возможности воспользоваться безвозвратной государственной помощи в оплате коммунальных услуг. "Например, человек получает пенсию в размере 1400 гривен.

При этом имеет земельный пай, который условно приносит ему доход 2000 гривен в год. Таким образом доход этого человека в год составляет 18 800 гривен. При расчете субсидии берется его среднемесячный доход - то есть 1566 гривен (18 800/12 месяцев). Он делится на прожиточный минимум - 1399 гривен, делится еще на 2 (базовый коэффициент) и умножается на 15% (согласно формуле расчета субсидии)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, оформив субсидию, коммунальные расходы этого человека составят лишь 8,4% от совокупного дохода. То есть, 131 гривню в месяц человек будет платить за коммуналку самостоятельно, остальные - заплатит государство.

По данным Государственной службы статистики, жителям Украины в январе-июне 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,74 миллиарда гривен, что на 9,5% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Переназначения субсидий для украинцев на отопительный период 2017 года будет осуществляется в автоматическом режиме без необходимости повторного обращения граждан. На 27 июля 2017 года переназначено 80% субсидий.

По словам директора Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталия Музыченко основным критерием, по которому жилищная субсидия не назначается, является одноразовая покупка на сумму, которая превышает 50 тысяч гривен. Однако и здесь есть исключения, в частности, оплата дорогостоящего лечения любого из членов семьи и оплата образования детей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3030954