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Украинец пытался провезти в Польшу почти 27 кг наркотиков

13.08.2017 18:10
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Украинец пытался провезти в Польшу почти 27 кг наркотиков

Украинец пытался провезти в Польшу почти 27 кг наркотических препаратов с содержанием трамадола и фентинила. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Пограничники Львовского отряда совместно с таможенниками в рамках спецоперации "Граница-2017" обнаружили наркотики, спрятанные в автомобиле Mercedes с польской регистрацией.

 "Во время осуществления мер контроля служебный пес пограничников, натренированный на поиск наркотиков, среагировал на конструктивные полости иномарки, где было обнаружено 26 пакетов белого порошка. Гражданин Украины намеревался вывезти в Польшу почти 27 килограммов наркотических веществ с содержанием трамадола и фентинила", - говорится в сообщении ГПСУ.

По данному факту в Нацполиции направили сообщение о выявлении признаков нарушения статьи 305 УК Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

На данный момент вещества изъяли, нарушителя передали сотрудникам СБУ во Львовской области. Продолжается экспертиза.

Источник: strana.ua



Теги: Донбасс, наркотики, пограничники, ГПСУ
 
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