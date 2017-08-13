Украинские министры много кушают и мало думают своей головой

13.08.2017 20:10

Министр соцполитики Андрей Рева решил пошутить, заявив, что оказывается - главная проблема украинцев в том, что они много кушают. Вот если бы они ели, как европейцы…А если бы - как наши министры.

Госстат Украины считает расходы и доходы украинских семей. Можно спорить и говорить, что ваши расходы и доходы отличаются от официальных данных Госсста, но в любом случае данные официальной статистики показывают общую тенденцию и отвечают на самый болезненней вопрос: «Украины бедные или нищие?». То, что украинские министры у нас много кушают, мы уже поняли.

Лично для нашего министра социальной политики Андрея Ревы, это данные структуры расходов средней украинской семьи, которые опубликованные на сайте Госстата Украины. Действительно расходы средней украинской семьи на продукты питания составляют около 50%. Они фактически не меняются по годам. Но зато расходы на оплату услуг ЖКХ после «реформ ЖКХ» выросли с 9,5% до 16% и теперь Украина занимает одно из лидирующих мест в мире по размеру расходов на оплату услуг ЖКХ. В Украине действительно цены на продукты питания уже достигли уровня ЕС, расходы на услуги ЖКХ все ближе и ближе к уровню ЕС, разговоры о «реформах» в Украине занимают первое место в мире. При этом министр социальной политики Андрей Рева явно забыл, что в Украине зарплата одна из самых низких среди европейских стран. Если в 2013 году средняя зарплата в Украине была на уровне 400 евро, то теперь она около 200 евро. Ниже только в Молдове. В Белоруссии средняя зарплата больше 370 евро, в Литве около 570 евро, в Польше больше 1000 евро, а в Германии около 3600 евро. Реформы правительства Гройсмана-Яценюка и их министров удались на славу. Теперь украинцы имеют одни из самых высоких цен и самую низкую зарплату в Европе. Не удивительно, что украинцы вынуждены половину своих доходов тратить на продукты питания, чтобы просто покушать. В развитых странах ЕС действительно на продукты питания расходуют не больше 20%, а другие деньги идут на отдых, образование, спорт, здоровье, покупку дорогих вещей и сбережения денег на будущее. В Украине это мало реально.



И так,согласно официальным данным в 2013 году среднемесячные доходы украинской семьи составляли 4331 грн, а расходы - 3820 грн. При этом 511 грн оставалось денег, которые можно было откладывать на «черный день». И этот «черный день» явно наступил. В 2016 году средние доходы украинской семьи за месяц составили 6095 грн, а расходы уже выросли до 5720 грн. Так что на «заначку» осталось 375 грн. Не удивительно, что все больше и больше украинцев думают, как сэкономить и выжить после всех реформ, которые так успешно были проведены за последние четыре года.



Понятно, что наши министры по магазинам не ходят и плохо знают, сколько же реально зарабатывают простые украинцы. Но если бы они посмотрели, как те живут, то, наверное, заметили, что в Украине в последнее время появилось очень много магазинов секонд-хенд, где продают б/у одежду с ЕС. Что на базарах очень часто продавцы продают некондиционные и подпорченные продукты по сниженным ценам и на них есть постоянный спрос среди украинцев. На текущий момент украинцы задолжали за услуги ЖКХ уже около 30 млрд. грн, но не потому, что они не хотят платить им просто нечем оплатить драконовские тарифы ЖКХ.





Есть очень хороший показатель для оценки уровня жизни населения. Это потребление тех или иных продуктов. Если растет потребление мяса и фруктов, то это показывает, что доходы населения растут. Согласно официальным данным Госстата Украины в 2013 году за месяц украинец покупал 5,1 кг мяса и 4,1 кг фруктов и ягод, а в 2016 году уже только 4,7 кг и 3,3 кг. Украинцы вынуждены теперь больше экономить и вместо мяса кушать хлеб и картошку. Но министрам правительства Гройсмана этого не понять. У них такие зарплаты и «бонусы», что они уверены в том, что все украинцы имеют такие же громадные доходы, как у них. Вот это и есть «реформы по-украински», когда те, кто их делают, так далеки от украинского народа, что даже если они и хотят что-то сделать, то получается бездарно и смешно. Явно лозунг «хлеба и зрелищ» очень сложный для нашей власти, поэтому остались только «зрелища».