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Українські бронемашини для своєї армії хоче купити Бангладеш

13.08.2017 16:30
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Українські бронемашини для своєї армії хоче купити Бангладеш

Турецька фірма Delta Defense має поставити 680 легких автомобілів на базі українських бронемашин.

Бангладеш має намір купити для своєї армії через турецьку фірму Delta Defense 680 модифікованих українських бронемашин. Про це повідомляє Defence-Blog.

«Генеральна дирекція з питань оборонних закупівель (DGDP) укладає вигідний контракт з турецькою фірмою Delta Defense на поставку 680 легких броньованих автомобілів у Бангладеш на базі українських бронемашин», - йдеться в повідомленні.

Турецька компанія поставляє модифіковані українські бронемашини, збудовані згідно з тендерними вимогами армії Бангладеш.

За словами джерела, армія Бангладеш хоче придбати 600 багатофункціональних бронетанкових машин Tur-K2 і 80 Tur-K3. Вони будуть доставлятися кількома партіями, перша зі 100 бронемашин надійде в 2018 році, ще 150 - в 2019 році, а всі інші до 2022 року.

Тур-К2 - українська броньована машина типу «Козак-2м», яка виконана на базі вантажівки 4х4 Iveco Eurocargo. Tur-K3 - це бронетранспортер «Отаман».

Українська компанія відмовилася підтвердити цю інформацію.

Источник: glavcom.ua



Теги: Донбасс, Бангладеш, армия, бронетехника
 
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