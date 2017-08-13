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В этом году в Украине зафиксировали 12 попыток продать детей, — Нацполиция

13.08.2017 09:10
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В этом году в Украине зафиксировали 12 попыток продать детей, — Нацполиция

В Украине в этом году правоохранители зафиксировали 12 попыток продать детей, в четырех случаях речь шла о новорожденных.

Об этом сообщил главный оперуполномоченный Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины Андрей Гаманюк, передает «Укринформ«.

«Такие позорные случаи действительно есть на территории Украины. На сегодняшний день нами с начала года задокументировано 12 фактов незаконной сделки в отношении несовершеннолетних. Из них 4 факта продажи новорожденных детей, другие — это совершенные преступления в отношении несовершеннолетних, в возрасте до 14 лет», — сказал Гаманюк.



Теги: Донбасс, дети, продажа, Нацполиция
 
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