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Владимир Кличко: "На момент принятия решения часть меня уже умерла"
13.08.2017 18:30
Украинский супертяжеловес Владимир Кличко (64-5, 53 КО), который недавно объявил о решении завершить карьеру рассказал в интервью Bild, что мог заработать за реванш против чемпиона IBO, IBF, WBA Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) 20 миллионов фунтов, а также объяснил причину ухода из бокса.
"У меня был план. Я был одержим победой в бою с Джошуа. У меня были 1000 причин согласиться на матч-реванш, и столько же – чтобы завершить карьеру. Но на момент принятия решения часть меня уже умерла. Я заметил, что мотивация была не на том уровне. Даже возможные 20 миллионов, которые я мог заработать за реванш с Джошуа, не могли изменить мое мнение. Если бы я продолжал драться только из-за денег, я бы обманывал себя", – заявил Кличко.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, бокс, Владимир Кличко, боксер
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