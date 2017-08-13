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Зарплата Турчинова: стало відомо, скільки глава РНБО заробив у липні
В липні секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов отримав 52,3 тисячі гривень зарплати. При цьому заступники глави РНБО заробили від 62,4 тисячі до 155,4 тисячі гривень.
Про це повідомляють "Українські Новини" із посиланням на отриману від апарату РНБО відповідь на журналістський запит.
Згідно з повідомленням, посадовий оклад Турчинова, як і надбавка за інтенсивність праці, становили по 17,1 тисяч гривень (повний оклад секретаря при відпрацьовуванні всіх робочих днів становить 18 тисяч гривень). Окрім того, глава РНБО отримав надбавку за вислугу років у розмірі 8 550 гривень, а також – надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і як експертові з питань таємниць – по 3 420 гривень кожна.
Також повідомляється, що Турчинов отримав за липень ще 2 685 гривень відрядних.
Щодо заступників, то зарплата першого заступника секретаря РНБО Михайла Коваля за липень становила 57 100 гривень. З цієї суми 24 тисячі гривень становила премія, а 20 685 гривень – відрядні. Окрім того, Ковалю в липні було виплачено 68 771 гривню матеріальної допомоги на оздоровлення і 29 554 гривні відпускних. Тож загалом у липні Коваль отримав 155 425 гривень.
Ще один перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський за липень отримав 56 772 гривні зарплати, з яких 24 тисячі гривень – премія, а 23 918 гривень – відрядні. Крім зарплати, ще 5 624 гривні становили відпускні заступника Турчинова за липень. Відтак, загалом він отримав у липні 62 396 гривень.
У свою чергу заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко отримав за липень 71 357 гривень зарплати, з яких 22,5 тисячі гривень – премія, а 15 714 гривень – відрядні.
Теги: Донбасс, Турчинов, зарплата, июль
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