- Саперы в адских условиях чистят Донбасс: количество находок ужасает22:19
- ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИПХ ПАСПОРТОВ21:35
- Успенский пост: календарь питания на каждый день21:15
- Инициатива Порошенко об изменении статуса Крыма в России рассматривается в паническом настроении, – аналитик20:58
- Дайте шанс выжить: Гройсману готовят бунт те, кому уже нечего терять20:40
- Минфин хочет сократить студентов-стипендиатов. ВИДЕО20:20
- КАБМИН ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ НА ДОНБАССЕ19:05
- 600 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НЕ ПОЛУЧАЮТ СОЦВЫПЛАТЫ18:49
- Власти Киева придумали еще одну услугу: за что придется доплачивать18:32
- Что ждет нас в сентябре: экономический реальный прогноз18:20
Цены на лекарства в Украине: озвучен неутешительный прогноз
По ряду причин снижения цен на лекарства в Украине ожидать не стоит
Как отмечает исполнительный директор ЭДК Олег Пендзин, государство уже не регулирует цены на рынке медикаментов, поэтому цены на них могут в разных регионах отличаться в зависимости от спроса и предложения.
«Если говорить в целом по ценовой ситуации, то из-за высокой зависимости от импорта как фасованных медикаментов, так и составляющих фармпроизводства, огромное влияние на цены имеет курс гривны к доллару и евро. Поэтому при любом падении курса цены сразу корректируются», — заявил он.
Эксперт уверен, что, несмотря на значительное укрепление курса гривны по отношению к доллару, нет смысла надеяться на снижение цен на рынке лекарств, так как валютные риски ее осеннего подорожания, о которых уже говорят финансисты, все равно закладываются в цену.
Напомним, правительственная программа «Доступные лекарства» увеличила количество медикаментов, которые можно получить бесплатно. Это распространяется на лекарства для страдающих от диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы.
При этом не все аптеки торопятся работать по программе — опасаются, что государство оставит их без денег или затянет выплаты. На самом деле так и есть — средства заканчиваются, а льготные лекарства пользуются большим спросом.
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, цена, прогноз, лекарства
- Эксперты прогнозируют снижение цен на "хрущевки"
- Цена квадратного метра: эксперты растерялись в прогнозе на 2017 год
- Украина - Греция. Прогноз специалистов
- Цены в феврале: "прыгнут" молоко, сахар, овощи и фрукты
- Что ждет нас в сентябре: экономический реальный прогноз
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Саперы в адских условиях чистят Донбасс: количество находок ужасает22:19
- КАБМИН ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ НА ДОНБАССЕ19:05
- 600 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НЕ ПОЛУЧАЮТ СОЦВЫПЛАТЫ18:49
- НАДВИГАЕТСЯ КАТАСТРОФА: ВЗРЫВЫ ТЕРРИКОНОВ, ЗАТОПЛЕНИЕ И ОБВАЛЫ ГОРОДОВ14:46
- Командование «л/днр» проводит скрытую ротацию боевиков на передовых позициях, - ИС14:00
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды13:00
- Патруль ОБСЕ попал в неприятную ситуацию под Луганском12:48
- ПОКРОВСК: ГОРНЯКИ ШАХТЫ «РОДИНСКАЯ» ДОБИВАЮТСЯ ВЫПЛАТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ10:20
- Минометный ад боевиков обрушился на мирные дома08:42
- 79-летняя пенсионерка вырастила на своем огороде более 800 кустов конопли21:33
- Саперы в адских условиях чистят Донбасс: количество находок ужасает22:19
- Чому чоловікам не можна пити чай у пакетиках21:52
- ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИПХ ПАСПОРТОВ21:35
- Успенский пост: календарь питания на каждый день21:15
- Инициатива Порошенко об изменении статуса Крыма в России рассматривается в паническом настроении, – аналитик20:58
- Дайте шанс выжить: Гройсману готовят бунт те, кому уже нечего терять20:40
- Минфин хочет сократить студентов-стипендиатов. ВИДЕО20:20
- Арнольд Шварценеггер сыграет человека в "Терминаторе 6"19:58
- ТОП 5 продуктів, які корисні для вашої печінки19:40
- «Южмаш» ответил на ракетный скандал с КНДР19:25
- Чому чоловікам не можна пити чай у пакетиках21:52
- Успенский пост: календарь питания на каждый день21:15
- ТОП 5 продуктів, які корисні для вашої печінки19:40
- Куди потрібно ставити мобільний телефон наніч17:30
- Неожиданный эффект от кофе с молоком16:20
- Только удовольствие: диетолог сообщил радостную новость для вегетарианцев15:32
- Які засоби вилікують вашу шкіру від вугрів10:30
- Медовый Cпас: что нужно делать на Маковея10:12
- Гороскоп на 13-18 августа: Ракам нельзя рвать отношения, а Водолеям нужно позаботиться о внешности09:53
- 5 практических способов развить интуицию08:58
- Пансионаты Седово: от «жуть» до «вау»
- Что ждет украинцев в сентябре: хлеб подорожает, путевки упадут в цене, а доллар начнет расти
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды
- Ошейник для Украины. Почему смерть Малороссии - это совсем не смешно
- НАДВИГАЕТСЯ КАТАСТРОФА: ВЗРЫВЫ ТЕРРИКОНОВ, ЗАТОПЛЕНИЕ И ОБВАЛЫ ГОРОДОВ
- Будни "ЛНР": здесь делают опись пустующих квартир и домов. К чему это все приведет?
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы
- "Какая разница, чей Крым?" Известный блогер жестко ответила либералу из РФ
- Инициатива Порошенко об изменении статуса Крыма в России рассматривается в паническом настроении, – аналитик
- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК