Цены на лекарства в Украине: озвучен неутешительный прогноз

14.08.2017 09:40

По ряду причин снижения цен на лекарства в Украине ожидать не стоит

Как отмечает исполнительный директор ЭДК Олег Пендзин, государство уже не регулирует цены на рынке медикаментов, поэтому цены на них могут в разных регионах отличаться в зависимости от спроса и предложения.

«Если говорить в целом по ценовой ситуации, то из-за высокой зависимости от импорта как фасованных медикаментов, так и составляющих фармпроизводства, огромное влияние на цены имеет курс гривны к доллару и евро. Поэтому при любом падении курса цены сразу корректируются», — заявил он.

Эксперт уверен, что, несмотря на значительное укрепление курса гривны по отношению к доллару, нет смысла надеяться на снижение цен на рынке лекарств, так как валютные риски ее осеннего подорожания, о которых уже говорят финансисты, все равно закладываются в цену.

Напомним, правительственная программа «Доступные лекарства» увеличила количество медикаментов, которые можно получить бесплатно. Это распространяется на лекарства для страдающих от диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы.

При этом не все аптеки торопятся работать по программе — опасаются, что государство оставит их без денег или затянет выплаты. На самом деле так и есть — средства заканчиваются, а льготные лекарства пользуются большим спросом.

Источник: segodnya.ua