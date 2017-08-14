Как МВФ «подставил» украинские цирки

14.08.2017 07:05

Ряд объектов государственной собственности, которые должны быть приватизированы в течение 2017-2020 годов, пополнилась цирками и киностудиями

Среди них Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко.

Всего в течение следующих трех лет должны приватизировать почти 4 тыс государственных объектов.

Аналогичная судьба ожидает и цирки в Харькове, Днепре, Одессе, Кривом Роге и Львове.

Также отмечается, что данная приватизация является якобы одним из обязательств, которые Украина взяла на себя перед МВФ.

Как писала Politeka, на территории киностудии Довженко недавно произошел пожар. Возгорание, по данным пожарных, произошло из-за того, что загорелся мусор и деревянные поддоны.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на dt.ua