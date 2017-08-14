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ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИПХ ПАСПОРТОВ

14.08.2017 21:35
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ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИПХ ПАСПОРТОВ

В Киеве начал работать новый паспортный сервис, который должен ускорить выдачу населению биометрических паспортов. Сейчас служба работает в тестовом режиме, но гражданам обещают, что скоро там смогут принимать примерно полторы тысячи человек в день. 

Новый центр находится про адресу Площадь победы 27 на третьем этаже универмага «Украина». 27 рабочих станция будут одновременно принимать заказы и изготовлять как внутренние ID-карты, так и заграничные биометрические паспорта. 

Готовые документы будут выдаваться в окошках. Правда, стоит понимать, что быстрее печать паспортов от этого не станет и их выдачи придется ждать еще по месяцу. 

Паспортный сервис будет работать по принципу открытого пространства.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, сервис, биометрический паспорт
 
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