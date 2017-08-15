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Американское летальное оружие уже в Украине
Украина закупила в США снайперские винтовки и небольшую партию ручных гранатометов, что приближает решение правительства США о предоставлении летального оружия. Об этом в Facebook сообщил журналист, главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, передает Гордон.
"Американское летальное оружие уже в Украине. После поставок партии снайперских винтовок калибра 12,7 мм Barrett М82 и М107 Вооруженным силам и Нацгвардии Украины США осуществили новую поставку – ручные гранатометы PSRL-1. В апреле 2017-го Нацгвардия купила 100 таких гранатометов у американской компании AirTronic USA.
Гранатометы уже поступили на вооружение ряда подразделений, в частности, полка "Азов" и бригады быстрого реагирования 3018. Гранатомет представляет собой американскую модификацию советского гранатомета РПГ-7, который состоит на вооружении в Украине. Но имеет более удобную эргономику, изготовлен с применением композитных материалов и имеет измененную форму сопла, что обеспечивает повышение характеристик оружия со штатными обычными выстрелами к РПГ-7", – написал он.
Журналист отметил, что применение PSRL-1 показало, что оружие отвечает заявленным характеристикам.
"На 500 метров идеальная точность, подготовленный стрелок... поражает цели на 800 метров, хотя для этого оружия это предельная дальность, по маневрирующим целям попасть не удастся. Сейчас Украина закупает осколочные гранаты к РПГ за рубежом. При наличии большего числа осколочных выстрелов, а идеально – при развертывании своего производства, а также при комплектовании таких гранатометов прицелами для стрельбы с закрытых позиций боевые возможности пехоты будут серьезно усилены", – рассказал он.
По мнению Бутусова, такую же модернизацию можно и нужно недорого провести для всех украинских РПГ-7, поскольку покупать крупную серию подобного оружия в США при его цене более чем в $5 тыс. слишком дорого.
"Но главное, конечно, в этой истории – отнюдь не 100 гранатометов – поставка символическая на самом деле. Главное – что вслед за Barrett Украине удалось осуществить еще одну поставку летального оружия из США. Нет сомнений, что американские контролирующие органы сделку зафиксировали, однако не отменили, несмотря на действующий запрет на поставку летального оружия в Украину", – подчеркнул журналист.
Он высказал уверенность, что подобные поставки имеют большое политическое значение.
"Такие сделки приближают давно ожидаемое и необходимое решение правительства США о предоставлении летального оружия Украине в рамках программ американской военной помощи", – подытожил Бутусов.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, оружие, нацгвардия
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