ПЯТЬ ЗАКОНОВ, НЕОБХОДИМЫХ КАЖДОМУ УКРАИНЦУ

16.08.2017 13:02

1. Конституция является основным законом Украины и обладает высшей силой относительно других законов. Именно в нем прописаны базовые права и обязательства гражданина Украины.

2. КЗоТ вмещает в себя все права работника. Не удивительно, что на рынке труда постоянно нарушаются права работников. Это происходит потому, что люди не знают своих прав. По статистике, 75% работодателей так или иначе нарушают права украинцев.

3. В Законе о местном самоуправлении прописана ответственность, которую несут чиновники перед жителями. Также в нем четко обозначено, на что имеют право члены территориальных общин.

4. Также в Украине часто нарушаются права потребителей. По этой причине гражданам необходимо знать соответствующие законы, ведь в них прописано, на что имеют право продавцы и производители.

5. Закон об авторских правах актуален в нашей стране потому, что Украина является одним из лидеров рейтинга стран, распространяющих пиратский контент. Нам следует уважительно относиться к чужой интеллектуальной собственности.

Источник zi.dn.ua