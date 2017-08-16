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Свидетель по делу Януковича дал важные показания
На обращении Виктора Януковича к Владимиру Путину о вводе российских войск в Украине была действительно подпись самого Януковича.
Об этом рассказал бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев, сообщает donpress.
Сегодня он давал важные показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича, где выступает в качестве свидетеля.
«Да, подпись была! Подпись была!», — ответил он на вопрос адвоката.
Адвокат ознакомил присутствующих с протоколом допроса Сергеева, который состоялся в Нью-Йорке, в той части, где речь идет о подписи. Там говорится, что с того места, где он сидел — он не видел текста письма, которые показывали Чуркин. И далее смог с ним ознакомиться позже — и без подписи экс-президента.
«Да, после заседания мы смогли ознакомиться и подпись была», — ответил бывший постоянный представитель Украины в ООН.
Теги: Донбасс, показания, свидетель, Янукович
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