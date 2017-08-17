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Майк Тайсон сделал важное заявление о братьях Кличко

17.08.2017 08:18
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Майк Тайсон сделал важное заявление о братьях Кличко

Виталий и Владимир Кличко неоднократно терпели поражения от своих противников, но при этом они никогда не сдавались. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Sport Bild, такое заявление прозвучало от Майка Тайсона, бывшего абсолютного чемпиона мира. 

Боксер признался, что уважает братьев и восхищается ими. «Владимир почти побил рекорд Джо Луиса, который дольше всех владел чемпионскими титулами. Джо находился на чемпионском троне в течение 11 лет и 8 месяцев своей карьеры. А у Кличко - 9 лет и 7 месяцев. Я люблю обоих братьев», - заявил спортсмен. По его словам, некоторые поединки братья проигрывали нокаутом, но при этом совершенно не расстраивались, а напротив, поражения лишь делали их сильнее, и через какое-то время братья возвращали себе титулы. 

Напомним, что несколько дней назад Владимир Кличко официально заявил о том, что завершает карьеру. Многие фанаты надеялись, что он все-таки проведет поединок-реванш с Энтони Джошуа, однако Кличко отказался от этого. Поединок должен был состояться осенью. 



Теги: Донбасс, спорт, бокс, Кличко, Майк Тайсон, боксер
 
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