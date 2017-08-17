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Полмиллиона – не предел: стало известно, сколько украинцев отдыхали в Турции
Около 530 тысяч украинцев с начала текущего года побывали в Турции. Как передает replyua.net со ссылкой на ВВС Украина, такие цифры сообщили в посольстве Турции в Украине.
При этом в посольстве подчеркнули, что за первые семь месяцев этого года число украинцев, посетивших Турцию, увеличилось на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что самыми популярными среди украинцев остаются Анталия и Стамбул. Кроме того, граждане Украины посещают курорты провинции Мугла: Фетхие, Даламан, Бодрум и Мармарис. Число украинских туристов, посещающих Стамбул, остается одинаковым уже два года подряд – около 147 тысяч граждан. На 55 процентов выросло число туристов, отдохнувших в провинции Мугла. В этом году их было уже 46 тысяч.
Также выросло число украинских туристов в Анталии – с начала этого года на курорте побывали 282 тысячи украинцев, и это на 44 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года. А вот провинция Измир побила все рекорды – ее посетили на 184 процента украинцев больше, чем в прошлом году, - 2086 туристов.
Теги: Украина, Донбасс, Турция, отдых
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