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Порошенко разрешил призыв в погранвойска по мобилизации
Президент указом также расширил сроки контрактов в Госпогранслужбе
Президент Украины Петр Порошенко разрешил проводить призыв на службу в пограничных войсках в особый период по мобилизации. Соответствующий указобнародовала пресс-служба президента.
Этим указом Порошенко внес изменения в Положение о прохождении военной службы в Государственной пограничной службе Украины – теперь украинцев могут призывать в пограничные войска не только на срочную службу, но и по мобилизации.
Призыву в Госпогранслужбу, согласно документу, подлежат мужчины призывного возраста и резервисты. Кроме того, данным указом Порошенко расширил сроки контрактов в Госпогранслужбе – военные смогут заключать контракт на службу на срок от одного года до десяти лет.
Согласно указу, выслуги для пограничников в военное время рассчитываются по формуле "один месяц за три".
Напомним, призванные в августе по дополнительному набору солдаты срочной службы Национальной гвардии будут охранять судей и подсудимых, сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, призыв, мобилизация, Порошенко
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