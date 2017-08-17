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Посол Британии прокомментировала признание Киева одним из худших городов

17.08.2017 12:08
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Посол Британии прокомментировала признание Киева одним из худших городов

По рейтингу журнала The Economist, Киев входит в десятку наименее комфортных для жизни городов

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф считает, что благодаря реформам Киев "движется вверх, а не вниз". Об этом дипломат заявила в Twitter, – передает УНИАН.

"Трудно согласиться с рейтингом Киева. Да, есть вопросы, однако благодаря реформам и решимости я вижу, что этот город движется вверх, а не вниз", – отметила Гоф.

Как сообщалось, согласно ежегодному исследованию, которое проводят эксперты аналитического подразделения журнала "The Economist", Киев входит в десятку наименее комфортных для жизни городов. В частности, украинская столица занимает сто тридцать первое место из 140. Отмечается, что за последние 5 лет Киев продемонстрировал самое стремительное снижение позиций. Его показатели в рейтинге снизились на 21,4%. 

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Киев, Великобритания
 
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