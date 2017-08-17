- Украина собирает урожай: что будет с ценами на хлеб13:30
- Украина - страна вечного реформирования13:10
- Українець загинув під час сходження на Монблан12:53
- Товары с душком и неликвид: в украинских супермаркетах продают просроченные продукты и обвешивают12:10
- Имущество Нацбанка может быть продано за копейки провластным дельцам11:49
- Украинцам грозит новое подорожание лекарств – эксперты11:10
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров10:50
- Прапорщик Труш. О его ранении мать узнала последней10:13
- ГПУ должно расследовать использование карательной психиатрии советской властью - Омбудсмен21:50
- Гройсман не сдается: Кабмин рассматривает вариант снижения цены газа в Украине21:30
Ракетный скандал: Порошенко пригласил в Украину авторов статьи в NYT
Президент Петр Порошенко поручил пригласить в Украину авторов статьи The New York Times, которые предположили, что украинские ракетные двигатели используют в КНДР. Об этом глава государства написал в Facebook, передает Корреспондент.
Напомним, 14 августа The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований озвучила предположение, что КНДР могла через черный рынок получить украинские двигатели для баллистических ракет.
"Благодарен редакции издания The New York Times за привлечение в мире внимания к потенциалу ракетно-космического комплекса Украины. Элегантный, хотя и не самый удачный способ", − отметил Порошенко.
Он также подчеркнул, что "ракетные технологии мы не передаем, а международный режим нераспространения сохраняем и поддерживаем − ответственно".
Украинский лидер поручил пригласить авторов статьи посетить страну для встреч с украинскими партнерами, которые несправедливо попали под безосновательные подозрения.
"Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории", − уточнил президент.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, скандал, ракеты, Порошенко, КНДР
- "Укроборонпром" разработал новые ракеты для ВВС Украины
- Коррупция в Украине, скандал с "желтой карточкой Порошенко" и объяснения журналиста
- В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР
- Сегодня Международный день прав человека. Порошенко сделал заявление
- Президент Порошенко лучше прежних, но не такой, как мы хотели
- В Верховной Раде готовят отставку Порошенко (ФОТО)
- Задержанный боевик «ДНР» рассказал, как обстреливал Марьинку09:50
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы19:50
- Красный Крест назвал число погибших гражданских во время войны на Донбассе19:26
- В Донецкой области вследствие поджога сгорели дома местных жителей18:50
- Куда пойдут "донецкие"18:28
- На Донбасі підліток підірвався при спробі розібрати боєприпас18:12
- Около Мариуполя потерпела крушение яхта16:50
- 746 слов о Дебальцево12:11
- "Мариупольский вопрос" может закончиться лозанским судом11:10
- На Донетчине «бюджетно» отдохнули более 40 тысяч детей10:46
- Украина собирает урожай: что будет с ценами на хлеб13:30
- Украина - страна вечного реформирования13:10
- Українець загинув під час сходження на Монблан12:53
- Японська установка для вироблення енергії працюватиме за рахунок течій в океані 12:25
- Товары с душком и неликвид: в украинских супермаркетах продают просроченные продукты и обвешивают12:10
- Имущество Нацбанка может быть продано за копейки провластным дельцам11:49
- В Европе начинают продажу котлет из червей11:31
- Украинцам грозит новое подорожание лекарств – эксперты11:10
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров10:50
- Украинский боксер защитил чемпионский титул техническим нокаутом (ВИДЕО)10:40
- В Европе начинают продажу котлет из червей11:31
- Не стоит успокаивать себя тем, что Ленин – это всего лишь прошлое10:33
- Прапорщик Труш. О его ранении мать узнала последней10:13
- Эффективные способы профилактики и лечения подагры09:10
- Правила общения: как выстраивать отношения с окружающими08:13
- Союз Термінатора та Кривавого пастора. Навіщо Луценку й Турчинову власна партія20:12
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы19:50
- Три Спаси: традиції та особливості14:30
- Хотинська фортеця: скарби і таємниці одного із найвеличніших замків України14:10
- Дилемма Шабунина. Бывают ли принцы на белых конях12:30
- В Минске прошла "тайная" встреча по Донбассу: появились детали
- У Путина рассказали, как поделят Украину
- Синоптик: в сентябре Украину накроют мощные ливни
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"
- Лечение йодной сеткой: 5 проблем, которые можно решить
- Четыре привычки, которые помогут прожить на десяток лет больше
- В России объяснили, почему Украина не могла поставлять двигатели в КНДР
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы
- Как сложилась судьба замученного российскими наемниками сына депутата
- В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»