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СТОИМОСТЬ ГАЗА В УКРАИНЕ СНОВА ВЫРАСТЕТ НА 19%
Пока продолжается противостояние НАК «Нафтогаз» и Кабинета министров, украинцам снова придется затянуть пояса. Стоимость газа вырастет на 19%.
Стоимость газа для населения устанавливается не за счет изменений на рынке, а специальным постановлением правительства. Сколько эта ситуация будет продолжаться, пока еще неизвестно. Но, как уже сообщили в НАК «Нафтогаз», стоимость газа может неоднократно повышаться. Дорожать газ будет до тех пор, пока цена не будет отвечать европейскому уровню плюс затраты на транспортировку.
А вот для промышленных предприятий стоимость газа повышать не планируют. Для предприятий установлены свои рыночные тарифы. На этом рынке есть огромное количество игроков, которые борются за потребителя. Ведь состояние экономики оставляет желать лучшего, а потому количество промышленных предприятий сокращается.
Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, цена, газ, повышение тарифов, повышение
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