У Путина рассказали, как поделят Украину

17.08.2017 15:33

Россия будет делать все, чтобы развалить Украину

Россия будет делать все, чтобы развалить Украину и сохранить контроль над Юго-Востоком нашей страны.

Об этом рассказал депутат российской госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиопередачи на "Эхо Москвы".

"Сейчас сложно. Сейчас, я думаю, какой будет вариант? Я не министр иностранных дел, но все таки мы доведем дело до раздела Украины. Вся левобережная, юго-восточная Украина - в Россию, а остальное - пусть решают", - сказал Жириновский.

При этом политик отметил, что для захвата момент уже упущен. По его словам, самые благоприятные условия были в 2014 году.

Источник: http://from-ua.com



