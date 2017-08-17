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У Путина рассказали, как поделят Украину
17.08.2017 15:33
Россия будет делать все, чтобы развалить Украину
Россия будет делать все, чтобы развалить Украину и сохранить контроль над Юго-Востоком нашей страны.
Об этом рассказал депутат российской госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиопередачи на "Эхо Москвы".
"Сейчас сложно. Сейчас, я думаю, какой будет вариант? Я не министр иностранных дел, но все таки мы доведем дело до раздела Украины. Вся левобережная, юго-восточная Украина - в Россию, а остальное - пусть решают", - сказал Жириновский.
При этом политик отметил, что для захвата момент уже упущен. По его словам, самые благоприятные условия были в 2014 году.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин
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