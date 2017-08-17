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В Европе открывают ящик Пандоры, который переделит все границы
Глава МИД Сербии Ивица Дачич предложил новый план урегулирования косовского кризиса, который легитимизирует аннексии и незаконные отторжения территории стран, например Абхазии, Приднестросья и, конечно же, Крыма, к чему стремится Россия.
Об этом в своей статье для "Крым.Реалии" пишет политолог и журналист Виталий Портников.
Так, глава сербского внешнеполитического ведомства фактически признал полное поражение в борьбе с непризнанием независимости Косово, но в обмен на это признание сербский политик предлагает Приштине передать под контроль Белграда населенные сербами территории Республики Косово, а для оставшихся в стране сербов создать широкую автономию и предоставить фактическую независимость православным монастырям, находящимся на косовской территории.
Однако, отмечает Портников, это только начало дискуссии. Самое главное в предложениях Дачича – это готовность признать свершившийся факт изменения государственных границ Сербии.
Но, по сути, они оставались такими на протяжении нескольких десятилетий и даже когда происходил распад Советского Союза, Югославии и Чехословакии, разделение происходило по границам союзных республик – то есть по границам формально провозглашенных государств.
При этом Портников указывает, что это незыблемое правило с 1975 года было нарушено лишь несколько раз.
Журналист отметил, что из всех этих случаев только один – независимость Косова – инициирован Западом и прошел экспертизу Международного суда ООН.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Европа, граница, разделение, Приднестровье
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