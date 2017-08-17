В Европе открывают ящик Пандоры, который переделит все границы

17.08.2017 16:45

Глава МИД Сербии Ивица Дачич предложил новый план урегулирования косовского кризиса, который легитимизирует аннексии и незаконные отторжения территории стран, например Абхазии, Приднестросья и, конечно же, Крыма, к чему стремится Россия.

Об этом в своей статье для "Крым.Реалии" пишет политолог и журналист Виталий Портников.

Так, глава сербского внешнеполитического ведомства фактически признал полное поражение в борьбе с непризнанием независимости Косово, но в обмен на это признание сербский политик предлагает Приштине передать под контроль Белграда населенные сербами территории Республики Косово, а для оставшихся в стране сербов создать широкую автономию и предоставить фактическую независимость православным монастырям, находящимся на косовской территории.

Однако, отмечает Портников, это только начало дискуссии. Самое главное в предложениях Дачича – это готовность признать свершившийся факт изменения государственных границ Сербии.

Также он напоминает, что в 1975 году, после подписания Заключительного акта совещания в Хельсинки, границы на европейском континенте были окончательно зафиксированы.

Но, по сути, они оставались такими на протяжении нескольких десятилетий и даже когда происходил распад Советского Союза, Югославии и Чехословакии, разделение происходило по границам союзных республик – то есть по границам формально провозглашенных государств.

При этом Портников указывает, что это незыблемое правило с 1975 года было нарушено лишь несколько раз.

"Это независимость Косово – до провозглашения суверенитета автономного края в составе Сербии. Это независимость Абхазии и Южной Осетии – автономий в составе Грузии. Независимость Приднестровья – до провозглашения суверенитета это были обычные районы Республики Молдова. Независимость Нагорного Карабаха – автономной области в составе Азербайджана. Это оккупированные Москвой "народные республики" украинского Донбасса. И, наконец, самое вопиющее – аннексия Крыма, когда находившуюся в составе Украины автономию с помощью военной силы включили в состав другого государства, России", - напомнил он.

Журналист отметил, что из всех этих случаев только один – независимость Косова – инициирован Западом и прошел экспертизу Международного суда ООН.

"Так вот, если сербский план урегулирования ситуации с Косово в том или ином виде заработает, это станет самым серьезным прецедентом с точки зрения изменения подходов к международному праву. В свое время именно провозглашение независимости Косово дало Кремлю возможность – пусть и облыжно – ссылаться на этот прецедент для признания "независимости" грузинских автономий. Проще говоря, если в Сербии признают, что Косово – больше не сербское, то на следующий день может оказаться, что Абхазия – больше не грузинская, Крым и Донбасс – больше не украинские, Приднестровье – больше не молдавское и так далее. На смену формуле территориальной целостности придет формула взаимного согласия – что откроет путь постоянного передела границ с последующим признанием этого передела международным сообществом. Министр иностранных дел Сербии, похоже, и сам не очень понимает, какой ящик Пандоры он решил открыть", - резюмировал Портников.