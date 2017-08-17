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Военная помощь Украине: как ВСУ распорядились подарком США
Из 230 внедорожников "Хаммер", которые США подарили Вооруженным силам Украины, сегодня в строю осталось меньше половины. Вопрос ремонта американских авто сегодня стоит очень остро.
Об этом заявил известный волонтер ВСУ Виталий Дейнега в интервью сайту "Апостроф".
По словам волонтера, ВСУ получили б/ушные "Хаммеры" со старой резиной, "которая разлазилась".
"Потому что б/ушных "Хаммеров" мы могли получить гораздо больше, чем новых. Поэтому мы и приняли б/у. Но совершенно не позаботились об их обслуживании. И некоторые из этих машин надо было ремонтировать чуть ли не на выходе с корабля. На всех почти надо было сразу менять резину. А у нас не было даже необходимых ключей - потому что у американцев не миллиметры, а дюймы, и у них все гайки - дюймовые. Я уже молчу о запчастях, которых не было вообще..." – отметил он.
Как сообщил Дейнега, очень большое количество этих "Хаммеров" сейчас просто стоит на ремонте, на приколе, на гражданских СТО.
"Очень медленно все движется в плане того, чтобы "Хаммер" стал частью наших Вооруженных сил. Чтобы, в конце концов, в воинских учебных заведениях появилась специальность "водитель "Хаммера". Чтобы не только министр обороны Украины на параде на нем ездил..." – подчеркнул он.
"Вот реально, 230 "Хаммеров" нам дали - и мне было бы очень интересно узнать статистику, сколько из них сейчас реально на ходу. Думаю, меньше половины. Может даже меньше трети - я не знаю. Но точно меньше половины. Это реально те, в которые можно сесть и поехать. И не переживать, что он сломается через 50 километров или 100", - сказал волонтер.
"И если у нас ГАЗ-66, УРАЛ, ВАЗ - это такая уже "родная" техника, она интегрирована в систему, ее знают, как ремонтировать и так далее, то "Хаммер" - это нечто чужеродное. И к нему отношение несколько иное. Соответственно, если мы будем так относиться к международной помощи, то просто эти "Хаммеры" в какой-то момент все сломаются, и их никто не починит", - добавил он.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, США, Донбасс, помощь
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