Госдеп США решил передать Украине оружие: объявлен тендер

18.08.2017 12:45

Государственный департамент США объявил тендер на закупку учебного оружия и патронов, а также защитного снаряжения для поставок украинской армии.

Объявление о конкурсе появилось на сайте Госдепа, передает Обозреватель.

По условиям тендера, участники конкурса должны представить свои предложения до 22 августа.

Источник: http://from-ua.com