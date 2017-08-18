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Госдеп США решил передать Украине оружие: объявлен тендер

18.08.2017 12:45
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Государственный департамент США объявил тендер на закупку учебного оружия и патронов, а также защитного снаряжения для поставок украинской армии.

Объявление о конкурсе появилось на сайте Госдепа, передает Обозреватель.

По условиям тендера, участники конкурса должны представить свои предложения до 22 августа.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, США, Донбасс, оружие
 
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